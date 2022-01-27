新危險降臨？Omicron亞變種傳播迅速 40多個國家都淪陷

我們已經從Omicron的第一個變異毒株BA.1中得知，其傳染性遠高於早期的新冠病毒變種。現在，Omicron的亞變種、被稱為「姐妹株」的BA.2出現了。在1月份的頭十天裡，英國至少有400人感染，全球有40多個國家也都發現了該病毒株。

丹麥首當其衝

根據牛津大學、愛丁堡大學和劍橋大學的科學家定期更新的新冠病毒PANGO目錄，丹麥目前被列為受影響最嚴重的地區。迄今為止，在該國檢測到該變異毒株佔總數的79%。其次是英國（6%）、印度（5%）、瑞典（2%）和新加坡（2%）。

不過，需要注意的是，對這Omicron一亞變種的檢測取決於各國衛生保健系統針對PCR檢測的測序能力。

危險尚未可知

這一新亞變種的快速傳播表明它可能比原來的Omicron變異株更具傳染性。英國衛生安全局（UKHSA）已將BA.2歸類為「監測中的變異株」。

「病毒本身就是會進化和變異的，因此可以預見，隨著疫情的發展，我們將繼續看到新的變異株出現」，英國衛生安全局的一位主管錢德（Meera Chand）說。「我們持續的基因組監測讓我們能夠檢測到它們，並評估它們是否關鍵」。

目前，針對BA.2亞變種的分析仍在進行中。尚未發現感染BA.2亞變種要比感染Omicron BA.1更嚴重。「迄今為止，尚無足夠的證據確定BA.2是否比Omicron BA.1更容易引起重症」，錢德說。

疫苗接種依舊很重要

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）表示，變異毒株的出現顯示了接種疫苗的持續重要性。他表示，建議人們現在就去接種加強針，給自己和親人提供「盡可能好的防護」。

法國流行病學家弗拉歐（Antoine Flahault）對法新社說：「這個在亞洲流傳的亞變種變種在丹麥迅速傳播開來，這個令我們驚訝。」

就目前而言，法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）對姐妹株BA.2並不怎麼擔心。他告訴法新社：「據我們現在所知，它或多或少符合我們所知道的Omicron的特徵。

科學家們為可能的「Omicron-Delta」變異株擔憂

柏林夏裡特醫學院的德國權威病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）在接受德意志廣播電台採訪時表示，如果Omicron兩種變異株其中之一與Delta變異株結合起來，可能會產生一種更危險的病毒。Omicron在棘突蛋白上發生突變，使其可以更容易地逃避身體的免疫防御系統。

德羅斯滕表示，如果兩種變異株重新結合，這種特性可能變得格外危險。「它（未來可能的新變異株）攜帶Omicron的棘突蛋白，繼續擁有這種免疫優勢，同時擁有Delta病毒的其餘基因組。」這將使兩種變異株的最強特徵結合起來。這位病毒學家表示，必須要擔心這樣的事情「目前可能正在發生」。

塞浦路斯的一位研究人員最近報告了一個新變異株，表示可能是上述兩種變異株的重組。不過這個「deltacron」變異株並沒有被廣泛接受。專家們說，這一發現也可能要歸咎於實驗室的樣本污染。

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】