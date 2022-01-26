Omicron疫苗有譜 疫苗開發戰再起
輝瑞與BNT正針對Omicron變種病毒的新疫苗展開臨床試驗，莫德納則在準備階段，牛津大學與AZ公司也已進行相關研究。輝瑞高級副總裁兼疫苗研發負責人凱瑟琳詹森指出，疫苗對Omicron變種的重症與住院保護力仍處於高水平，但有必要提早作出準備。
疫苗開發戰再起
BBC報導指出，輝瑞和BNT已針對Omicron變種病毒開發專門疫苗，並進行臨床試驗，預計將在美國進行，將有超過1400人參與，而莫德納則在臨床試驗的準備階段，牛津大學與AZ公司也將再度攜手展開研究。
三大新冠肺炎疫苗開發團隊持續進行疫苗調整規劃，而 Omicron 變種病毒加速的疫苗的開發進程，目前眾多國家已開始施打第三劑加強劑，雖目前學界認為，疫苗提供的保護力仍處於高水平，但Omicron確實降低了疫苗對感染、輕症的保護力，未來的變種病毒可能會更進一步降低疫苗防護效果。
研究不能停止
因此，輝瑞發言人對 CNN 指出，輝瑞公司在Omicron變種病毒爆發後積極調查，並展開新疫苗的研究與生產，希望超前部署，並與衛生當局進行討論、即時申請批准。輝瑞與BNT預計將在 2022年生產40億劑疫苗，即使調整疫苗配方，產量也應不會有太大的調整。
但領導AZ疫苗開發團隊的疫苗研發主任波拉德坦言，Omicron的傳播速度超乎想像，廠商與研究其實很難即時製造、部署、更新疫苗，且從全球角度來說，每半年就要因應變種病毒，讓所有人接種新疫苗是不實際的，新疫苗應該要針對低收入國家或免疫力較低下的民眾施打。
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