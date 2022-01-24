新冠肺炎大流行「結束」不代表疫情終結 Endemic真正的意義

世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在1月23日表示，新冠變種Omicron病毒會為歐洲疫情帶來另一階段，歐洲疫情可能因此結束。美國白宮首席防疫專家福奇（Anthony Fauci）也有類似的看法，指美國的疫情有下降的趨勢。

在今天，儘管Omicron在全球肆虐，各地造成成千上萬的感染，但有愈來愈多的科學家認為，新冠肺炎的疫情將會結束，困擾全球兩年的全球大流行有望終結。

但是，這樣不代表疫情的「終結」，也不代表病毒消失。

在英語上，科學家會所說的疫情結束，是指全球的大流行（Pandemic）的結束，由風土病（Endemic）所取代。所謂地方流行病或風土病，是指疾病依然會在地方流竄，感染並造成死亡。有如肺癆與愛滋病一樣，每年都會在一部分地區造成數以百萬甚至上億人的感染，但最少不會擴散成全球疫情，而且很大程度上可控與治療。

瘧疾是典型的地方流行病的例子，每年都可以導致過億人受感染，造成超過50萬人死亡。疫情集中在撒哈拉以南，非洲的多個地區。

福奇在說明全球大流行的終結時，也強調新冠肺炎不會像天花一樣，從人群中完全消失，病毒最終會成為地方流行病，成為廣泛的傳染病，例如流感一樣。疾病雖然存在，但對人們的正常生活、經濟及互動不再產生太大影響。

美國杜克大學（Duke University）傳染病專家伍茲（Chris Woods）同樣表示，即使大流行結束，病毒仍然會存在。但不同之處，是人們不會無差別地死亡。而同時人們將能提供疫苗、治療和診斷方法，以應對此病。

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文章授權轉載自《香港01》