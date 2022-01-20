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染疫康復更安全？研究：Omicron不適用

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

【台灣醒報記者林志怡綜合報導】新冠肺炎康復者對 Delta 變種的抵抗力，勝過完整接種疫苗的族群，卻不一定適用於已成為主流的 Omicron 變種病毒。因此美國疾管中心與該研究作者強調，確認後自然免疫可能針對特定變種有效，但並不是一體適用，接種疫苗仍是抗疫最有效的策略。

康復後保護力佳

富比士報導指出，美國疾管中心最新研究顯示，曾經感染過新冠肺炎的族群對於 Delta 變種病毒的抵抗力強於只接種兩劑疫苗的族群，各界因此開始思考自然免疫是否比疫苗政策更為有效。

該研究在 Delta 變種疫情期間進行，由加州與紐約衛生官員收集去年 5 至 11 月期間的確診數據，並比較只接種疫苗的族群與新冠肺炎康復者的發病機率，發現後者的發病率較低，但並未針對病情嚴重程度與併發症進行分析，也沒有觸及到疫苗加強劑相關的數據。

不影響疫苗策略

因此研究認為，只靠自然免疫對抗病毒，在遇到新變種疫情時仍是非常危險。該研究的作者強調，「接種疫苗仍然是預防新冠肺炎感染與相關併發症、阻斷傳播鏈的最安全、最主要的策略」，因為這項研究在 Omicron 變種病毒疫情爆發前就已經結束，所以自然免疫是否同樣適用仍是未知數。

路透社進一步指出，加州公共衛生部的州流行病學家潘恩認為，這項研究反而「清楚的證明」疫苗是新冠肺炎疫情下最安全的保護措施，並可以提供康復者「額外加碼」的保護力。

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