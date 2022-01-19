德國日染疫人數首次破10萬 專家指「大瘟疫後果嚴重」

德國新冠日染疫數量首次超過10萬。聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所（RKI）1月19日晨報告，過去24小時，德國境內新增 112323人。聯邦衛生部長勞特巴赫強調，他預計變異病株Omicron感染波要到2月中旬方會達到高峰。

根據 羅伯特·科赫研究所（RKI）提供的數據，全國10萬人均7天發病率也再創新高，為584.4，分別高於前一天創下的迄今最高紀錄（553.2） 和一周前的407.5。勞特巴赫部長相信，該數據仍低於實際染疫數量。他對媒體表示，實際染疫率「大概」應是羅伯特·科赫研究所公布數值的「兩倍」。

群體免疫來臨？

他再度呼籲國民踴躍接種疫苗以防入秋後爆發新一波疫情，同意柏林病毒學家克裡斯蒂安·德羅斯滕（Christian Drosten）等專家的觀點：未來某個時候每個人都會被感染，但這並不意味著無需接種疫苗。這位聯邦衛生部長警告說，尤其是老年人和患者，尚未出現群體免疫。他因此要求聯邦議院迅速決定實施全民疫苗接種義務。

聯邦議院已計劃本月就舉行俗稱的「定向辯論」，討論是否實行接種疫苗義務。所有議員可在2、3月跨黨派磋商提出具體法案。目前，德國總人口中有72.8%完全接種，47.6%施打了加強針。

大瘟疫後果嚴重

羅伯特·科赫研究所通報說，自大流行瘟疫爆發以來，德國衛生當局已錄得超過800萬染疫病例，新冠死亡總人數為11萬6081人，康復人數約為700萬。

重症監護問題專家生揚森斯（Uwe Janssens）要求收集更多、並整合各醫院數據。這位在2020年前擔任德國重症監護和急診醫學跨學科協會主席的醫生在接受《世界報》採訪時抱怨說，「我們根本無法掌握有關這一大流行瘟疫的附帶損害的數據」。他指出，比如，與新冠瘟疫爆發前相比還能進行多少前期檢查和手術這一問題，將「在未來幾年對全體國民的健康產生巨大影響」。

（德新社，天主教通訊社）

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