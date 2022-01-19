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Omicron將帶來死亡潮 專家：不容輕忽

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
Omicron變種感染者雖以輕症居多，但感染到脆弱族群時仍會造成死亡，專家盼各界謹慎以對。圖為台北市政府疫苗接種站。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
Omicron變種感染者雖以輕症居多，但感染到脆弱族群時仍會造成死亡，專家盼各界謹慎以對。圖為台北市政府疫苗接種站。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

新冠肺炎Omicron變種被當作傳播迅速但症狀輕微疾病看待，各國在防備上有所鬆懈，但有科學模型預測，本波疫情將在3月中旬消退，但光美國將會有5萬到30萬人死亡，專家呼籲民眾，仍應注意落實防疫。

症狀輕不代表可輕忽

美聯社指出，美國每日新冠肺炎新增死亡人數的七日平均值雖仍低於去年疫情高峰的3300人，但已在17日達到近1700人，且單日新增死亡人數也在持續上升中。

環球新聞報導，Omicron變種病毒在美國以空前的速度傳播，並造成多州病例飆升，弱勢群體出現重症的機率大增，且若沒能採取適當的因應措施與防疫策略，美國的累計死亡人口很可能在今年春季突破百萬人。

症狀輕不代表可輕忽

多項證據表明，Omicron 變種普遍造成的症狀較為輕微，但南佛羅里達大學的流行病學家薩萊米警告，由於Omicron的高度傳染性，病毒更容易觸及免疫力脆弱、容易出現重症的群眾，因此仍會有很多人因為疫情而死去，且疫情在好轉之前，死亡情況就會變得比現在更糟。

專家也擔憂，大眾現在很難理解症狀輕微的變種病毒仍可能造成大量死亡一事，賓夕法尼亞州立大學的專家謝伊進一步指出，依據模型推估，去年12月中旬到今年3月中旬期間，美國將有150萬人將住院、19.1萬人死亡，以此保守估計Omicron造成的死亡人數可能落在5.8萬到30.5萬之間。

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新冠肺炎 COVID-19 Omicron Omicron變異株

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