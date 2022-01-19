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大陸增87確診55本土！印度神童預言未來5月極危險　注意4關鍵時間

香港01 / 撰文： 布萊恩
印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，重申Omicron的出現，是疫情結束的開始。（影片截圖）
印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，重申Omicron的出現，是疫情結束的開始。（影片截圖）

Omicron新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，美國、英國等全球多個國家或地區的疫情都連日創新高，確診患者數目較2021年的疫情高鋒期倍增，連香港亦受到Omicron入侵，除了累計有逾百宗輸入個案，近日更出現社區感染患者，政府隨即宣布收緊防疫措施，包括關閉娛樂場所及晚巿禁堂食，情況令人憂慮。而中國疫情持續，2022年1月19日，官方公布過去1天全國新增87宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔55宗，其中河南33宗、天津14宗、廣東7宗、北京1宗，其餘32宗是境外輸入病例。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布2022年第一段影片，專門講述了Omicron病毒，直指接下來4至5個月將非常危險，短期內將看到Omicron變種，並點出Omicron新冠肺炎疫情4個關鍵變化時間點。

言猶在耳，近日亦傳出「Deltacron」新變異病毒株，有網友聯想到印度神童預言成真。而印度神童於預言中提到，2023年4月還會有其他變種病毒，但新冠肺炎的影響將迅速減少，並會開始復蘇。

「Deltacron」是什麼？

「Deltacron」是結合了「Omicron」與「Delta」病毒特性的新變異株。塞浦路斯大學研究團隊指出，「Deltacron」在「Delta」基因組中，有類似「Omicron」的遺傳特徵，以及有來自「Omicron」的一些突變。

「Deltacron」並非正式名稱，其學名仍未公布。

它會有多厲害？

至今已發現25個「Deltacron」病毒個案，惟現在判斷是否會有更多病例或它可能產生的影響還是為時過早。25個樣本中，11個來自住院病人，14個來自普羅大眾，專家認為，住院病人有突變的頻率偏高，這可能表明新的變異株與住院之間存在相關性。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，塞浦路斯首都尼科西亞一間咖啡店的客人在露天座位用餐。（AP）
塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，塞浦路斯首都尼科西亞一間咖啡店的客人在露天座位用餐。（AP）

印度神童新預言│Omicron變種未來5月極危險！點出4關鍵時間

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，已講述了Omicron發展，重申Omicron的出現，對全球來說短期非常危險，但長遠卻是好事，是疫情結束的開始。

阿南德指出，2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，將影響世界上大多數國家，主要是接種疫苗高率的國家，更明言接下來的4至5個月將非常危險，短期內將看到Omicron變種，造成嚴重破壞，並擴大數量。

阿南德又列出Omicron疫情4個關鍵變化時間點，直至2023年4月新冠肺炎疫情才會迅速減少。

第一階段：2021年12月到2022年2月

阿南德表示，2021年12月到2022年2月Omicron新冠肺炎疫情會迅速蔓延，並會有一些新問題。

第二階段：2022年3月到2022年4月

阿南德指出，2022年3月到2022年4月疫情會加劇並造成很多傷害，例如死亡、住院治療等，經濟亦會有很多問題。

第三階段：2022年5月後

阿南德說，2022年5月後可能會看到經濟緩慢復蘇，但強調這並非結束的時間。

第四階段：2023年4月後

阿南德稱，2023年4月可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠肺炎的影響將迅速減少，情況開始復蘇。

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

延伸閱讀：

印度神童又中｜大陸增223宗確診、西安封城！預言疫情這年才結束

防疫｜增37宗確診　現源頭不明個案　專家列8個Omicron初期症狀

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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