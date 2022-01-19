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研究：COVID-19輕症仍可能導致注意與記憶力衰退

中央社 / 倫敦18日綜合外電報導
英國牛津大學研究發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症患者即便沒有「COVID長期症狀」，仍有可能在染疫後6到9個月期間出現注意力和記憶力衰退的情形。歐新社
英國牛津大學研究發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症患者即便沒有「COVID長期症狀」，仍有可能在染疫後6到9個月期間出現注意力和記憶力衰退的情形。歐新社

英國牛津大學研究發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症患者即便沒有「COVID長期症狀」，仍有可能在染疫後6到9個月期間出現注意力和記憶力衰退的情形。

路透社報導，部分COVID-19患者體內感染源清除後，出現專注力下滑這類認知障礙，也有健忘、疲倦等情形，稱之為COVID長期症狀（long COVID）。但染疫後注意力出問題的情形有多普遍，目前還無從得知。

牛津大學的研究網羅過去驗出COVID-19陽性反應，卻沒有出現一般COVID長期症狀的民眾，要求他們從事有關記憶力和認知力方面的測試。

研究人員發現，受試者染疫後6個月期間，回想自身經驗的「情節記憶」有顯著退化。

相較於未染疫者，受試者染疫後9個月期間，注意力隨時間而下滑的情形也比較嚴重。

牛津大學實驗心理學系研究人員趙思家說：「令人訝異的是，雖然我們的COVID-19倖存者接受測試時已經沒有任何症狀，專注力和記憶力依舊出現退化現象。」

「我們的研究結果顯示，某些慢性認知障礙仍可能伴隨長達數月之久。」

研究人員表示，實驗顯示，大部分受試者的情節記憶和注意力分別會在6和9個月後恢復正常。

136名受試者在工作記憶和計畫等其他認知能力測驗上，表現同樣良好。

新冠肺炎 COVID-19

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