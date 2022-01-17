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日本疫情急速擴大 東京首圈擬啟動防疫管制

中央社 / 東京17日綜合外電報導

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迅速擴散，東京都等首都圈1都3縣（埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）擬在今天或明天向中央政府申請實施「防止蔓延等重點措施」。

日本富士新聞網（FNN）報導，東京都知事小池百合子早先表示病床使用率超過20%時，將考慮向中央籲請實施防止蔓延等重點措施。

東京昨天的床使用率達19.3%，預料今天將超過20%。相關人士說，首都圈1都3縣今天或明天會召開視訊會議，研擬提出申請。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，由知事指定實施地區，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。

目前沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地正在實施重點措施。

新冠肺炎 COVID-19

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