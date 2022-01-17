日本疫情急速擴大 東京首圈擬啟動防疫管制

Omicron 在全球又掀起疫情高峰，但多國數據證實新變種病毒引發的症狀較溫和，許多專家認為代表急性大流行終於結束，新冠疫情進入流感化階段。但美國病毒學家認為不可輕忽，病毒仍有變異空間，且估計將來世界每年會看到兩種變體，為全球各地帶來一波波疫情。

2022-01-17 11:13