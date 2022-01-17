日本疫情急速擴大 東京首圈擬啟動防疫管制
日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迅速擴散，東京都等首都圈1都3縣（埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）擬在今天或明天向中央政府申請實施「防止蔓延等重點措施」。
日本富士新聞網（FNN）報導，東京都知事小池百合子早先表示病床使用率超過20%時，將考慮向中央籲請實施防止蔓延等重點措施。
東京昨天的床使用率達19.3%，預料今天將超過20%。相關人士說，首都圈1都3縣今天或明天會召開視訊會議，研擬提出申請。
「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，由知事指定實施地區，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。
目前沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地正在實施重點措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言