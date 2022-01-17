「希望人人打得到」美國科學家研發更易量產新冠疫苗 放棄專利申請

美國德州科學家正研發一種名叫「Corbevax」的Covid-19疫苗，生產成本更低、且不打算申請專利。目標讓疫情最慘重、且因接種率低而可能產生新變種的國家更容易取得。

該研發團隊由貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）德州兒童醫院疫苗開發中心的霍特茲（Peter Hotez）博士及波塔姿（Maria Bottazzi）博士領軍。他們自2011年以來便致力開發2種呼吸症候群冠狀病毒SARS和MERS原型疫苗，並以此基礎製作新的Covid-19疫苗「Corbevax」，亦稱「全球的Covid-19疫苗（the world’s Covid-19 vaccine）」。

目前有其他60多種疫苗使用相同的開發技術，但波塔姿表示他們的疫苗絕無僅有，因為他們不申請專利：「幾乎所有能製造B型肝炎疫苗或能生產細菌、酵母這類微生物蛋白質的人，都可以複製我們的疫苗。」

近期mRNA疫苗專利戰愈演愈烈。莫德納藥廠（Moderna）和美國國家衛生院（National Institutes of Health）正爭辯7300萬美國人施打的Covid-19疫苗技術歸屬，若認定莫德納藥廠侵犯聯邦政府的專利，可能得賠償超過10億美元（約合新台幣275億元）。

德州兒童醫院疫苗開發中心尚未公佈Corbevax的臨床試驗數據，但透露該疫苗對原始Covid-19毒株效力超過90%，對Delta變種效力超過80%，對Omicron變種效力則仍在測試。

德州兒童醫院疫苗開發中心透過與生產B型肝炎疫苗相同的方法生產Corbevax疫苗，二者過程都使用酵母。

波塔姿解釋：「我們在實驗室使用酵母系統直接合成製造蛋白質。讓酵母製造看似由病毒製造的蛋白質，再免疫化這個蛋白質，再由身體處理這種蛋白質，傳送到體內的免疫系統。」

且Corbevax疫苗與運輸過程需要極凍保存的輝瑞疫苗不同，只需要標準冷藏保存即可。

與波塔姿團隊長年合作的印度製藥廠Biological E已經生產了1.5億劑新型Corbevax疫苗，並將很快能夠每月生產1億劑。

波塔姿說，該團隊在向政府募資失利後，慈善捐款助他們達成目標。德州兒童醫院疫苗開發中心本質上是學術科學機構，但開發Corbevax疫苗迫使他們重整資源，提高Covid疫苗開發候選者的可見度。

波塔姿指出：「每種技術都有優缺點。所有（疫苗）都是一種解決方案。但當全球情況嚴峻時，你不會只採取一種方案，而是會嘗試所有解決方案。」

波塔姿提到，團隊因為有共同的人道主義理念，所以沒申請疫苗專利，並期盼能廣泛與科學界合作。

波塔姿希望團隊的作為能夠激勵其他人效仿，為其他疾病和病毒（如鉤蟲）製造負擔得起且容易取得的疫苗。