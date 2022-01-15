Omicron成為主流病毒株 德國疫情創下新紀錄

德國疫情在周六（1月15日）創下了新的感染率記錄，羅伯特-科赫傳染病研究所（RKI）的記錄顯示，過去7天裡每10萬人中新增確認感染病例達到497.1。

上一個高峰是RKI在2021年11月29日報告的485.1。

周五報告的七天發病率為470.6。上周六的報告為335.9。

周四單日記錄的新增病例超過92,000例。周五和周六的感染人數稍有下降，為78,000多例。

大量感染源自傳播力更強的Omicron變種病毒的擴散。

Omicron成為主流病毒

迄今為止，德國沒有發生在法國和丹麥等鄰國出現的感染率失控情況。這主要歸功於在12月病例激增期間推出的限制措施。

然而，正如RKI所長威勒（Lothar Wieler）周五證實的那樣，Omicron已經成為德國的流行變體病毒。

雖然Omicron比以前的病毒變體更具傳播性，但是感染症狀相對溫和，感染者的住院率降低。

不過，專家們警告說，感染者的數量激增仍然可能給醫療系統帶來壓力。尤其是德國還有很多人沒有接種疫苗，可能出現嚴重症狀。

未接種疫苗者的風險增大

RKI說，在過去七天裡，新冠病毒感染者的住院率達到每10萬人中的3.23人。這個數字比周四的3.09有所上升。

柏林夏裡特醫院（Charite）流行病學家庫爾特（ Tobias Kurth ）告訴德國之聲，他預計感染數量的激增會給醫療機構帶來壓力。

他說：「我預計這個數字將繼續上升，發病率可能會超過1000。」他指的是一周內10萬人中記錄的病例數。

庫爾特對德國之聲說，「由於許多人仍然沒有接種疫苗，他們中的一些人很有可能不幸住院。對於醫療系統來說，這仍然需要警醒。」

德國重症監護協會（DIVI）的負責人卡拉吉安尼迪斯（Christian Karagiannidis）周六告訴德意志電台（Deutschlandfunk），現在判斷德國的重症監護站的緊張狀況還為時過早。

大多數Omicron感染者的年齡都在35歲以下，他們不太可能出現嚴重症狀。

卡拉吉安尼迪斯說，還有太多的人還沒有接種疫苗。他指出，在美國，重症監護室收治的大多是未接種疫苗的感染者。

（德新社、法新社）

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