快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

Omicron席捲歐洲 WHO：流感化還早

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
Omicron變種病毒感染者雖症狀輕微，但仍佔用大量普通病房床位。（網路截圖）
Omicron變種病毒感染者雖症狀輕微，但仍佔用大量普通病房床位。（網路截圖）

想把新冠肺炎當流感看待還為時過早！世界衛生組織（WHO）警告，未來六到八週內，將有半數的歐洲人感染 Omicron 變種病毒。法國衛生部長韋蘭則指出，法國醫院目前被雙面夾擊：Omicron 佔用普通病房床位，而 Delta 病毒則為加護部門帶來壓力。

歐洲半數民眾將染疫

路透社報導指出，WHO 歐洲主任克魯格表示，歐洲在2022 年第一周新增超過 700 萬例新冠肺炎確診病例，且在兩週內就爆增了一倍多，若依照這樣的疫情擴張速度估算，該地區將有超過 50% 的人口在未來 6 到 8 週間感染 Omicron 變種。

目前歐洲和中亞地區的 53 個國家中，有 50 個已確認出現 Omicron 確診病例，而研究發現，Omicron 對上呼吸道的影響大於對肺部的影響，症狀比以往的任何變種都更輕微，因此有些國家樂觀認為，已經可以把 Omicron 當作流感應對。

兩大變種夾擊醫院

但世衛組織歐洲高級應急官員斯莫伍德強調，距離新冠肺炎流感化「還有一段路要走」，因為人類還無法完全穩定新冠肺炎疫情，並預測其傳播狀況，「疫情仍然有很大的不確定性，且變種病毒不斷帶來新的挑戰」，雖新冠肺炎可能最終成為一般的區域性疾病，但「2022 年要達到這個目標有點困難。」

此外，BBC 報導指出，歐洲和中亞國家的醫療與社會體系仍然承受著疫情帶來的巨大壓力。韋蘭更直言，「一月份對醫院來說將是相當艱難的時期」，雖 Omicron 的症狀較為輕微，但其患者正在佔用大量的普通病房床位，加上加護病房則有大量的 Delta 變種感染者，為醫療體系帶來極大的壓力。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Omicron感染達高峰 美食藥局代局長：多數美國人終會染疫

Omicron狂襲！全球一周飆逾1510萬例創新高 「這地方」最慘

第3劑疫苗施打 民眾黨團籲：一線防疫人員優先

Omicron襲來！菲律賓篩檢陽性率飆升至46％

相關新聞

Omicron狂襲！全球一周飆逾1510萬例創新高 「這地方」最慘

全球疫情持續惡化，在9日為止一周新增確診病例達1510萬例，創下歷史新高紀錄，其中歐洲新增710萬例確診，為增幅最大地區...

Omicron席捲歐洲 WHO：流感化還早

想把新冠肺炎當流感看待還為時過早！世界衛生組織（WHO）警告，未來六到八週內，將有半數的歐洲人感染 Omicron 變種病毒。法國衛生部長韋蘭則指出...

Omicron感染達高峰 美食藥局代局長：多數美國人終會染疫

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)代理局長珍妮‧伍考克(Janet Woodcock)11日在參院聽證會上表示，多數美國人終...

日本疫情發燒 東京確診數翻倍單日逾2000例

日本新冠肺炎疫情再度升高，東京都確診人數一日翻倍，從11日的962例增至12日逾2000人，這也是東京自去年9月4日以來...

會得的都得了 專家：英國Omicron疫情或已達高峰

科學家看到COVID-19變異株omicron疫情在英國或已達高峰的訊號，美國不久後或許也會來到相同狀況，換言之，確診人...

在東京居家隔離會收到什麼？ 染疫者開箱政府送來的「滿滿慰問包」

日本一名住在東京的網友本月8日在社群平台分享自己染疫居家隔離期間，政府送來的免費「慰問包」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。