Omicron席捲歐洲 WHO：流感化還早

想把新冠肺炎當流感看待還為時過早！世界衛生組織（WHO）警告，未來六到八週內，將有半數的歐洲人感染 Omicron 變種病毒。法國衛生部長韋蘭則指出，法國醫院目前被雙面夾擊：Omicron 佔用普通病房床位，而 Delta 病毒則為加護部門帶來壓力。

歐洲半數民眾將染疫

路透社報導指出，WHO 歐洲主任克魯格表示，歐洲在2022 年第一周新增超過 700 萬例新冠肺炎確診病例，且在兩週內就爆增了一倍多，若依照這樣的疫情擴張速度估算，該地區將有超過 50% 的人口在未來 6 到 8 週間感染 Omicron 變種。

目前歐洲和中亞地區的 53 個國家中，有 50 個已確認出現 Omicron 確診病例，而研究發現，Omicron 對上呼吸道的影響大於對肺部的影響，症狀比以往的任何變種都更輕微，因此有些國家樂觀認為，已經可以把 Omicron 當作流感應對。

兩大變種夾擊醫院

但世衛組織歐洲高級應急官員斯莫伍德強調，距離新冠肺炎流感化「還有一段路要走」，因為人類還無法完全穩定新冠肺炎疫情，並預測其傳播狀況，「疫情仍然有很大的不確定性，且變種病毒不斷帶來新的挑戰」，雖新冠肺炎可能最終成為一般的區域性疾病，但「2022 年要達到這個目標有點困難。」

此外，BBC 報導指出，歐洲和中亞國家的醫療與社會體系仍然承受著疫情帶來的巨大壓力。韋蘭更直言，「一月份對醫院來說將是相當艱難的時期」，雖 Omicron 的症狀較為輕微，但其患者正在佔用大量的普通病房床位，加上加護病房則有大量的 Delta 變種感染者，為醫療體系帶來極大的壓力。

【更多精采內容，詳見 】