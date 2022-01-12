在東京居家隔離會收到什麼？ 染疫者開箱政府送來的「滿滿慰問包」

日本一名住在東京的網友本月8日在社群平台分享自己染疫居家隔離期間，政府送來的免費「慰問包」。內含泡麵、各式醬料、料理包、飲料等物件，讓各國網友看了直呼：「好羨慕！」

原PO解釋自己幾天前新冠病毒檢測呈陽性。此後每天早上都會接到當局來電詢問他當天狀況，好比體溫、症狀、血氧濃度等。

當局問原PO是否想入住飯店隔離，但因原PO獨居所以選擇居家隔離，並同意讓當局宅配免費食物到府。

原PO表示慰問包內容物跟自己期望有些落差，也不確定其他在東京居家隔離的染疫者是否會收到相同東西。

一名住荷蘭的網友表示：「荷蘭居家隔離的染疫者得請家人或鄰居幫他購物。或自己從網路超市下單。」德國網友也說德國跟荷蘭狀況大同小異，但如果找不到人能幫忙購物，「基層員警可以幫忙買東西」。

東京都福祉保健局官網提到：「為了避免染疫者在隔離期間外出，當局會分配食品給有意收到的人（大約一周的量）。」