快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

在東京居家隔離會收到什麼？ 染疫者開箱政府送來的「滿滿慰問包」

聯合新聞網 / 綜合報導
東京染疫者開箱政府送來的「慰問包」。圖／取自reddit
東京染疫者開箱政府送來的「慰問包」。圖／取自reddit

日本一名住在東京的網友本月8日在社群平台分享自己染疫居家隔離期間，政府送來的免費「慰問包」。內含泡麵、各式醬料、料理包、飲料等物件，讓各國網友看了直呼：「好羨慕！」

原PO解釋自己幾天前新冠病毒檢測呈陽性。此後每天早上都會接到當局來電詢問他當天狀況，好比體溫、症狀、血氧濃度等。

當局問原PO是否想入住飯店隔離，但因原PO獨居所以選擇居家隔離，並同意讓當局宅配免費食物到府。

原PO表示慰問包內容物跟自己期望有些落差，也不確定其他在東京居家隔離的染疫者是否會收到相同東西。

一名住荷蘭的網友表示：「荷蘭居家隔離的染疫者得請家人或鄰居幫他購物。或自己從網路超市下單。」德國網友也說德國跟荷蘭狀況大同小異，但如果找不到人能幫忙購物，「基層員警可以幫忙買東西」。

東京都福祉保健局官網提到：「為了避免染疫者在隔離期間外出，當局會分配食品給有意收到的人（大約一周的量）。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

Uber司機跟乘客因暴風雪受困車中5小時 暖舉帶來意外驚喜

5歲男童玩打火機點燃耶誕樹 引發費城惡火奪12命

相關新聞

在東京居家隔離會收到什麼？ 染疫者開箱政府送來的「滿滿慰問包」

日本一名住在東京的網友本月8日在社群平台分享自己染疫居家隔離期間，政府送來的免費「慰問包」。

快打疫苗！加拿大魁北克要對未接種者徵收「健康稅」

為了防止新冠疫情持續，各國政府紛紛卯足全力鼓勵民眾施打疫苗，像是加拿大魁北克省就祭出奇招，將對未接種疫苗的民眾徵收健康稅...

協助至少45人假裝打疫苗！義大利男護士被捕　

義大利警方1月11日拘捕一名男護士，指控對方涉嫌為最少45人「打假針」，以取得虛假的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）健康證明。

Omicron襲來！菲律賓篩檢陽性率飆升至46％

菲律賓新冠篩檢的陽性百分比近日創下歷史新高，加劇人們對恢復更嚴格行動管制的擔憂。

終結疫情 不能指望輝瑞和莫德納疫苗？

疫情初期，擅於量產學名藥的印度一度被視為全球最有可能生產足量新冠疫苗、供開發中國家普遍接種以終結疫情的地方。但這個期望落...

研究：巴西節慶後 COVID-19傳染數值飆升

巴西今天發布一項研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基本傳染數R值在今年初達到1.3，是去年3月大流行巔峰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。