協助至少45人假裝打疫苗！義大利男護士被捕　

美聯社報道，事件發生於義大利東部城鎮安科納（Ancona），警方發現涉事男護士在一間新冠疫苗接種中心工作時，懷疑將藥物丟進醫療廢物箱，再假裝為民眾接種，更在他們的手臂貼上膠布，避免引起其他人懷疑。

警方指，這名男護為最少45人取得虛假的健康證明，當局正調查這批「病人」，禁止他們離開當地，並需要每天向警方報到。另外亦有四名反疫苗人士被捕，他們涉嫌付錢購買健康證明。

這批人士涉嫌行賄、作出虛假陳述及挪用公款，警方亦認為他們的行為浪費公共資源。

義大利目前有86%的12歲以上人口已經接種疫苗，另外有近60%的合資格人士已經接種加強劑疫苗。當局推出疫苗護照，要求民眾使用公共交通及多個場所時出示。不過當地傳出多宗「造假」事件，包括一名牙醫企圖以假手接種疫苗，作為抗議政府強制要求醫諼人員接種的方式，但他之後承認疫苗是抗疫的唯一武器，並稱已經接種。

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文章授權轉載自《香港01》