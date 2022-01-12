快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助至少45人假裝打疫苗！義大利男護士被捕　

香港01 / 撰文： 張子傑

美聯社報道，事件發生於義大利東部城鎮安科納（Ancona），警方發現涉事男護士在一間新冠疫苗接種中心工作時，懷疑將藥物丟進醫療廢物箱，再假裝為民眾接種，更在他們的手臂貼上膠布，避免引起其他人懷疑。

警方指，這名男護為最少45人取得虛假的健康證明，當局正調查這批「病人」，禁止他們離開當地，並需要每天向警方報到。另外亦有四名反疫苗人士被捕，他們涉嫌付錢購買健康證明。

這批人士涉嫌行賄、作出虛假陳述及挪用公款，警方亦認為他們的行為浪費公共資源。

義大利目前有86%的12歲以上人口已經接種疫苗，另外有近60%的合資格人士已經接種加強劑疫苗。當局推出疫苗護照，要求民眾使用公共交通及多個場所時出示。不過當地傳出多宗「造假」事件，包括一名牙醫企圖以假手接種疫苗，作為抗議政府強制要求醫諼人員接種的方式，但他之後承認疫苗是抗疫的唯一武器，並稱已經接種。

延伸閱讀：

印度翁「狂打」11針被捕　稱疫苗還有這些「奇效」

法國逾10.5萬人示威　抗議引入新疫苗通行證

美國大行首例　花旗推強制接種疫苗員工須打針否則解僱

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

快打疫苗！加拿大魁北克要對未接種者徵收「健康稅」

為了防止新冠疫情持續，各國政府紛紛卯足全力鼓勵民眾施打疫苗，像是加拿大魁北克省就祭出奇招，將對未接種疫苗的民眾徵收健康稅...

協助至少45人假裝打疫苗！義大利男護士被捕　

義大利警方1月11日拘捕一名男護士，指控對方涉嫌為最少45人「打假針」，以取得虛假的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）健康證明。

Omicron襲來！菲律賓篩檢陽性率飆升至46％

菲律賓新冠篩檢的陽性百分比近日創下歷史新高，加劇人們對恢復更嚴格行動管制的擔憂。

終結疫情 不能指望輝瑞和莫德納疫苗？

疫情初期，擅於量產學名藥的印度一度被視為全球最有可能生產足量新冠疫苗、供開發中國家普遍接種以終結疫情的地方。但這個期望落...

研究：巴西節慶後 COVID-19傳染數值飆升

巴西今天發布一項研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基本傳染數R值在今年初達到1.3，是去年3月大流行巔峰...

新增逾135萬人…美新冠單日確診數創新高

Omicron變種病毒導致全球疫情急速升溫，據路透統計，美國10日通報新增至少135萬人確診，單日新增確診數創全球新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。