捍衛個人自由 歐陸掀反疫苗抗戰

法國、德國與奧地利最近都有數萬名群眾踏上街頭，抗議政府日漸嚴格的疫苗政策！法國有超過10萬人踏上巴黎街頭，高舉「自由」的標語，抗議法國政府強制規定民眾進出大眾場所前，需要進行完整疫苗接種；而德國政府考慮替孩童接種疫苗，也引發群眾抗爭。

歐陸各地掀抗爭

《半島電視台》報導，上面寫著「自由」與「向疫苗說不」等標語於8日高舉於巴黎街頭，法國有超過10萬人集會，抗議政府侵犯未接種疫苗者的權利。法國總統馬克宏近日曾發表，要以嚴格的防疫措施讓未接種疫苗者「滾出」法國。抗議人士對此抗議怒吼，「我們才要讓你滾開」。

而當法國反疫苗遊行轟轟烈烈進行前，該國上週平均每日都出現近30萬名確診個案。對日益延燒的疫情，法國議會批准「疫苗通行證」法案，規定民眾進行用餐、搭乘大眾交通工具等活動時，要出示新冠肺炎疫苗的完整接種證明。

確診人數不斷飆升

同時，奧地利首都也有超過4萬人湧上街頭，抗議該國下個月即將實施的強制疫苗接種政策。而德國考慮為5到11歲的孩童接種疫苗，引發約1萬6千名德國抗議者，走上漢堡街頭，手持寫有「不強制接種，保護孩子」、「加強劑？不了，謝謝」等標語。

德國衛生部長勞特巴赫對此表示，反對接種疫苗以及否認新冠肺炎存在的人，已經無法提出有效觀點來進行討論。他批評說，「一小群人寧願拒絕一切科學證據，進入虛假的泡泡中自溺。」

個人自由的旗幟

《BBC》報導，反對疫苗接種的聲浪認為，不願意接種疫苗，如同巴黎街頭高揚的旗幟所寫，屬於個人「自由」。AZ疫苗團隊的研究員范德斯洛特也表示，「各國政客熱愛強制接種疫苗，彷彿此作法能夠解決所有問題。」她指出，政府也應進行加強宣導、降低民眾疑慮等措施。

流行病學家布迪曼則指出，許多政治角力糾葛於這個公衛議題中，因為政治傾向而出現「為反對而反對」的聲音。他表示，「當人們對於疫苗政策有誤解或有陰謀論的解讀時，強制接種的計畫只會加深他們的成見，讓他們更不相信政府。」

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