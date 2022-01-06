Omicron疫情增溫 各國搶購口服藥

Omicron 國際疫情增溫，美、韓等國紛紛加購新冠肺炎口服藥輝瑞 Paxlovid 與默沙東莫納皮拉韋。南韓疾病控制與預防機構（KDCA）指出，目前已和輝瑞簽約，預計總購買量將達到百萬份；美國總統拜登則指出，目前已向輝瑞追加千萬份訂單，預計數月內可到貨 2000 萬份。台灣則已與默沙東簽約，輝瑞尚在洽談中。

美感染一度破百萬

Omicron 變種病毒在世界各國的疫情逐漸增溫，南韓因破紀錄的每日新增病例數與重症患者使醫療量能相當緊張，美國的單日新增病例則在本週一一度衝破百萬大關、打破過去所有的確診峰值紀錄。BBC指出，美國總統首席醫療顧問福契形容，美國確診數幾乎是「垂直增加」的階段，且認為尚未達到疫情的高峰值。

專家也認為，實際的確診病例數可能遠超過此一數值。因此，美國、韓國與其他面臨疫情威脅的國家近期紛紛加購新冠肺炎口服藥，包括輝瑞的「Paxlovid」，與默沙東的「莫納皮拉韋」等，備戰隨時可能出現的大規模疫情。

備戰百萬份口服藥

CNA指出，南韓 KDCA 聲明指出，已和輝瑞簽約加購 Paxlovid 40 萬份，連帶先前的採購量，總數達 76.2 萬份，且預計將於 1 月中旬按計劃上市，該國政府也另有莫納皮拉韋 24.2 萬份訂單。

美國部分，路透社指出，拜登政府已「加倍」採購輝瑞 Paxlovid，且白宮官員指出，預計輝瑞將在 1 月底提供約 26.5 萬份療程的藥丸，到 6 月底前將提供 1000 萬份，比原到貨計劃提前三個月，另有 500 萬份的莫納皮拉韋訂單。此外，美國去年 11 月已採購 1000 萬份的口服藥物。

台灣的口服藥採購部分，指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前已和默沙東接洽購買口服藥莫納皮拉韋，並已完成簽約、取得藥廠的緊急授權申請，Paxlovid 也在與輝瑞積極洽談中。

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