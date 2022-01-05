疫情續發燒！美國學界稱「新冠永不消失」 法國發現新變種

世界衛生組織指出，有更多證據表明奧密克戎（Omicron）變種病毒主要感染上呼吸道，因此症狀比過去其他的變種病毒更為溫和，雖造成病例數飆升，但死亡率較低。美國有傳染病專家斷言，新冠病毒將流感化，倘若住院人數可控，疫情可望結束。

世衛官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）周二（4日）告訴日內瓦的記者：「越來越多研究顯示Omicron變異株不像其他變異株可能導致嚴重肺炎。」他並說，這可能是一個好消息，「但我們需要更多的研究來證明這一點」。

Omicron變異株較溫和

最早發現Omicron變異株的國家之一的南非也有研究表明，Omicron變異株引發重症的風險較低。馬哈穆德同時提醒，因為南非的人口組成較年輕，因此情況可能和其他國家不同。

馬哈穆德警告，Omicron變異株的高傳染力意味著它將在數周內成為許多地方的主流病毒，並對未接種疫苗口人口比例高的國家的醫療系統構成威脅。

日本和美國的研究人員在動物研究中發現，Omicron變異株攻擊肺部的頻率比其他變種病毒低上許多。研究指出，Omicron變異株更有可能攻擊上呼吸道，如鼻子、喉嚨和氣管，不過該研究尚未經過同儕審查。

12月中旬，香港大學的研究人員得出了非常類似的結論。他們發現，儘管Omicron變異株感染支氣管的速度比德爾塔(Delta)變種病毒快70倍，但它在實際的肺組織中傳播的速度卻低了10倍。

Omicron變異株自11月被檢測到後，就開始在全球迅速蔓延。世衛組織的數據顯示，至少有128個國家出現了Omicron變異株，給這些國家的人民帶來了新個困境，打斷了他們正緩慢復原的經濟和日常生活。

法國發現新變異株

當被問及是否需要Omicron變異株專用疫苗時，馬哈穆德說，現在下定論還為時過早，但持懷疑態度，並強調這一決定需要全球協調，不應該由制造商單獨決定。

「使用Omicron變異株專用疫苗，就像把所有的雞蛋放在同個籃子裡，因為也有可能會出現一個更具傳播性或更具免疫破壞性的新變體，」他說。

世衛持續呼籲人民施打疫苗，與此同時，法國發現了新的新冠變種毒株IHU，它具有46種突變，比Omicron變異株還要多，目前已有12人確診。世衛表示，該變種病毒目前尚未構成太大的威脅。

根據一項尚未經過同儕審查的研究顯示，這個被稱為「B.1.640.2」的新突變體有46個「非典型組合」的突變，比有37個突變的Omicron變異株還要多。

法國馬賽的地中海醫院指出，他們是12月初在一名從喀麥隆返回法國的旅客身上，檢測到了這種新變體，目前已感染了12人，但這並不意味著該變體也有出現在喀麥隆。

疫情會結束嗎？

傳染速度快的Omicron變異株變種病毒使疫情何時結束的問題更為複雜，不過，美聯社稱，疫情不像電燈的開關一樣可以直接開啟或關閉，世界將不得不學習與一種永不消失的病毒共存。

耶魯大學公衛學院傳染病專家奧伯特‧柯（Albert Ko）說，「當然，新冠病毒將永遠伴隨著我們身邊，我們永遠無法根除或消除新冠病毒，所以我們必須明定我們的目標」。

在某個階段，世衛組織將確定有足夠多的國家能充分控制新冠病例，或者至少控制住院急死亡人數，以宣布該疫情大流行正式結束。不過，這個門檻究竟為何，目前還不清楚。

即使大部分國家控制住重症人數，部分地區仍將深陷疫情之中，特別是缺乏足夠疫苗或醫療體系的低收入國家，而其他地區則更容易到科學家所說的「流行病」狀態。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的傳染病專家斯蒂芬‧基斯勒（Stephen Kissler）說，當新冠病毒達到「某種可接受的穩定狀態」時，我們可以認為它已變成了和流感一樣的普通流行病。

他說：「Omicron變異株造成的危機表明我們還沒有到那一步，但我確實認為我們會達到新冠疫情與流感無異的一個時間點」。

以美國為例，新冠病毒在兩年內已導致80多萬人死亡，而因流感死亡的美國人僅有約12000至52000人。世界究竟會忍受多少新冠確診數和死亡數，主要是一個社會問題，而不是一個科學問題。

約翰霍普金斯大學健康安全中心學者阿達爾加（Amesh Adalja）說：「我們不會再回到2019年的狀態了，我們必須讓人們思考承受風險的程度。」

（路透社、美聯社等）

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