醫護人員緊缺 英國多家醫院告急
（德國之聲中文網）英國至少六家醫院基金會宣布進入災難狀態，有些基金會擁有多家醫院。英國國家醫療服務體系聯盟(NHS Confederation)負責人馬修‧泰勒（Matthew Taylor）發文表示，英國醫療體系部分處於危機狀態，一些醫院已經請求員工放棄休息日，以維持醫院運轉。
英國首相約翰遜承認，醫療體系面對的壓力還將持續數周。目前，儘管感染人數不斷創下新高，英國政府仍然拒絕引入更加嚴厲的防疫措施。本周五，英格蘭和蘇格蘭的新增確診人數達到近16萬。但由於節日因素，這一數字並能反映真實的感染人數。12月29日，英國每10萬人7天的感染率為1526。
英國學校方面估計，開學後將出現大規模教師無法上課的情況。疫情急速蔓延已衝擊到很多領域。英國鐵路運行協會表示，鐵路員工中目前有十分之一抱病在家。
（德新社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言