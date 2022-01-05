醫護人員緊缺 英國多家醫院告急

（德國之聲中文網）英國至少六家醫院基金會宣布進入災難狀態，有些基金會擁有多家醫院。英國國家醫療服務體系聯盟(NHS Confederation)負責人馬修‧泰勒（Matthew Taylor）發文表示，英國醫療體系部分處於危機狀態，一些醫院已經請求員工放棄休息日，以維持醫院運轉。

英國首相約翰遜承認，醫療體系面對的壓力還將持續數周。目前，儘管感染人數不斷創下新高，英國政府仍然拒絕引入更加嚴厲的防疫措施。本周五，英格蘭和蘇格蘭的新增確診人數達到近16萬。但由於節日因素，這一數字並能反映真實的感染人數。12月29日，英國每10萬人7天的感染率為1526。

英國學校方面估計，開學後將出現大規模教師無法上課的情況。疫情急速蔓延已衝擊到很多領域。英國鐵路運行協會表示，鐵路員工中目前有十分之一抱病在家。

（德新社）

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