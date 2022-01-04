護理師染疫昏迷28天 醫賭一把靠「大劑量威而鋼」救回她

新冠肺炎疫情已持續兩年，目前仍無絕對有效的治療方式。英國一名護士在染疫昏迷28天後仍不見好轉，原本醫師已準備放棄並關掉她的呼吸器，在那之前，他們決定用實驗性療法做最後一試。而在使用大劑量的威而鋼後，那名護士竟在48小時內奇蹟復原，最後甚至能和家人共度聖誕。

根據《紐約郵報》報導，該護士艾爾梅達（Monica Almeida）今年37歲，已完整接種過兩劑疫苗，她在2021年10月31號檢測陽性，四天後便喪失了嗅覺和味覺，並開始嚴重咳嗽、血氧也急速降低。她很快就被送到重症病房，進入人工昏迷且只能靠呼吸器維生。疫情急轉直下的速度非常驚人。

幸好，在她昏迷之前，她曾簽署使用實驗性療法的同意書。醫師決定使用勃起障礙藥物威而鋼來治療，由於威而鋼療效原本就有擴張血管的療效，她的氣管因此更加暢通，能為肺部氣泡提供更多氧氣，這也讓她的呼吸系統重新開始正常運作，身體情況也開始逐漸好轉。

艾爾梅達現在仍十分虛弱，但仍持續穩定康復。她現在和她的先生、兩個分別為9歲、11歲的兒子在家休養。艾爾梅達表示，她醒來時，醫療人員告訴她「是威而鋼救了妳」，她還以為對方在跟她開玩笑。而現在她認為，這只能說是「聖誕夜發生的小小奇蹟。」

艾爾梅達認為是疫苗救了她，「醫生告訴我如果我沒接種疫苗，我可能早就已經死掉了」。她也呼籲未接種民眾趕緊去接種疫苗，「有些人認為疫苗有害，但只要看未接種民眾的高死亡率，你就會知道接種才是對的。」