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新冠病毒被發現可感染野生鹿群 科學家憂慮變異後襲擊人類
科學家最近發現，人類感染的新冠病毒，已傳染給野生的鹿，這可能是一個警號。新冠病毒被普遍認為是由動物經過不明宿主，再傳染給人類，新冠病毒若經傳染動物返回自然界，將意味未來可能會變成另一種的「新新冠病毒」，再次襲擊人類。
科學家在俄亥俄州對白尾鹿，透過鼻進行拭子採樣，發現人類最少6次在不同地方把新冠病毒傳染給鹿。在另一個實驗，科學家嘗試把健康的鹿與患病的鹿放在同一間房間，即使兩者使用玻璃門相隔，兩者無法直接接觸，但發現透過房間內的空氣，所有鹿最終都受到感染。
儘管受到感染的鹿未出現明顯病徵，但科學家認為鹿的鼻腔分泌物，可以通過空氣穿過屏障傳播並感染新冠病毒。
這會是一個讓人擔憂的消息，鹿經常成群結隊地並有相互碰觸鼻子的習慣，讓病毒在鹿群間傳播。科學家在伊利諾伊州、密歇根州、紐約州和賓夕法尼亞州抽取野鹿的血液樣本。在624個樣本中，發現40%的樣本帶有新冠病毒的抗體。
美國有3000萬隻野生白尾鹿，這暗示新冠病毒可能已在鹿群中傳播。
新冠病毒被普遍認為是由動物經過不明宿主，再傳染給人類。當病毒在一個宿主的存續時間愈長，就愈容易產生突變。研究同時顯示，在鹿身上發現的新冠病毒出現了6個突變，突變型態很少在人類身上發現。
病毒入侵細胞透過的媒介，在其他哺乳類動物中常見，鹿是其中一種。研究人員指出，病毒可能會持續在鹿群身上傳播及變種，至哪天再返過來傳染人類並不奇怪。
這可能是不久的將來，也有可能是在今天的疫情結束後多年，以「新新冠病毒」形態再次襲擊人類。相關的研究刊登中最新一期的《自然》期刊上。
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文章授權轉載自《香港01》
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