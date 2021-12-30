英國新增病例創下新記錄 首相敦促打加強針

截至周三（12月29日），英格蘭感染了新冠病毒的患者住院人數超過1萬，是今年3月以來的最高數目，創下新的紀錄。

根據最新的官方數據，截至周三上午，英格蘭有10462人因新冠感染住院。全英國的最新數據還沒有公布。英國報告了在過去24小時內新增183037個病例，也創下新的記錄。奧密克戎（Omicron）變種病毒的傳播導致英國感染人數激增。

英國首相強生參觀了英格蘭中部米爾頓凱恩斯的一個疫苗中心，並敦促公眾接受檢測，在新年聚會活動中上要保持「理智」。

強生敦促人們趕快去打「重要的」加強針。他說，目前英國住進重症監護室的感染者「絕大多數」都沒有接種加強針。他援引醫生的話說，「在重症監護室中，沒有打加強針的患者比例高達90%」。

在英國，超過3300萬人已經打了加強針。強生保證在年底前為每個成年人都預約加強針。強生敦促人們「以謹慎和理智的方式」歡度新年，在與朋友見面之前「做個測試」。

目前，英國自我檢測試劑盒由於需求量巨大，造成供應短缺，引發人們的擔憂。英國衛生部在推特上說，將提供創紀錄的試劑盒數量。

倫敦消防隊稱，共有700多名消防員的檢測結果呈陽性或者正在進行自我隔離，導致超過三分之一的消防車停運。

英國是歐洲受新冠疫情影響最嚴重的國家之一，死亡人數已達148089人。

在此節日期間，北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士加強了社交限制，關閉了夜總會。強生為他沒有在英格蘭強化控制的決定辯護說：「英格蘭的加強針接種率較高，這使我們能夠以謹慎的方式開展新年活動。」

強生說，政府還考慮了數據顯示奧密克戎感染症狀相對溫和的情況。

他強調說，「接種疫苗，特別是打了加強針之後，效果非常、非常明顯」，「這就是導致各地差別巨大的原因。」

（法新社等）

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