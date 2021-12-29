全球疫情：西安民眾稱「快斷糧」 歐洲力抗奧密克戎

（德國之聲中文網）中國陝西省周二（28日）新增報告本土確診病例151例，均在西安市，是中國既去年3月以來最嚴峻的一波本土疫情，陝西延安市政府也因出現本土病例而禁止民眾出門，有數十萬居民受影響，他們與西安市的1300萬人都必須待在家中。

盡管與全球病毒熱區歐美相比，中國的疫情相對緩和，但因中國並未放松其「零容忍」的防疫目標，因疫情而起一再實施的嚴格管控讓當地居民很難受。

「我快要被餓死了，」一名西安居民在微博平台上寫道，「沒有食物，不讓我出去，我的方便面也快吃完了......請幫幫我！」

許多西安居民也同樣在社交媒體上抱怨這些出行限制，其中包括禁止開車，每三天只允許一名家庭成員外出買菜等。法新社稱，這次的管控措施是中國自疫情爆發初期，在武漢實施封城以來，最為全面的一次封城。

有西安民眾通過推特向德國之聲指出，剛封城前幾天是每戶憑出入證，兩天一人次出入小區采購，但27日後所有人不得出戶。

他說：「封城通知的前一天很多人采購了東西。但還有些人是准備不足的。一般家庭估計還能挺幾天，有存量。一些獨居，平常不怎麼大量采購的基本上已經很困難了，可能誰也沒料到的情況，沒有那麼准備。」

該居民對政府的防疫政策表示不滿，並說：「他們只會在自己的角度上考慮，怎樣防止疫情繼續擴大才是主要的。估計只要不是因為食物短缺餓死人，他們不會在乎，更多會考慮自己的政績，自己屁股下的椅子。」

他也不認同政府的「零容忍」政策，批評中國當局「沒有本事處理得當，只能用這種暴力行為彰顯自己的能力。我不認為這種防疫模式會成功，長期看的話。」

中國官媒《人民日報》微博帳號也坦承人目前西安存在「買菜難」等問題，並在官方微博發文稱在西安多區連夜配送肉蛋奶等生活物資。但評論區中有多名網民留言稱部分地區情況嚴重卻未被提及。

根據官媒《環球網》報導，西安全市28日晚間組織准備蔬菜等生活必需品，為封閉管理小區提供充足物資保障。

歐洲力抗奧密克戎

傳染性極強的奧密克戎變種病毒也導致歐洲國家新冠疫情再升溫。包括英國、法國、義大利、葡萄牙等國，單日新增確診數都創下新高，瑞士和荷蘭都指出，奧密克戎成為境內主流的病毒株。

世衛組織周二（28日）警告說，盡管早期研究表明奧密克戎（Omicron）變種病毒症狀較輕，但它仍可能導致醫護負荷不堪而壓垮醫療系統，目前德國已重新實行嚴格的防疫措施，以抵擋奧密克戎，除了將私人聚會限制在10名接種過疫苗的人外，當局也關閉夜店，並要求體育比賽需閉門進行。

盡管初步研究結果表明奧密克戎引起的疾病較為溫和，世衛組織仍警告不要太放松。世衛高級應急官員凱瑟琳·斯莫伍德（Catherine Smallwood）說：「奧密克戎病例快速增長，即使症狀較輕，仍會導致大量的人住院，特別是未接種疫苗的群體，並會破壞衛生系統和其他關鍵服務。」

為了應對這波疫情，歐洲國家恢復了對經濟和社會有巨大沖擊的防疫措施。芬蘭周二（28日）表示，它將禁止未接種疫苗的外國旅客入境，只有居民、重要工作人員或外交官可以豁免。

瑞典則從周二（28日）開始要求對入境人士進行新冠檢測，而丹麥做為目前世界上人均感染率最高的國家，也已經采取同樣措施。

法新社統計，在最繁忙的新年聖誕假期間，自上周五（24日）以來，全球約有11,500個航班被取消，還有數萬個航班被延誤。

（綜合報導）

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