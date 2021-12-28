不滿嚴格防疫規定 德國數萬人上街抗議

聖誕節剛過，本周一（12月27日），德國國內又有成千上萬人上街示威，抗議當局頒布嚴格新冠防疫規定。示威者們無意接受政府對個人和職業生活施加任何限制。在德東地區，示威抗議活動尤其普遍。

據警方通報，在梅－前州（Mecklenburg-Vorpommern），多個城市出現抗議行動，參加者約1.5萬人，其中，羅斯托克最多時有約6500人；什未林（Schwerin）2700人，在新勃蘭登堡（Neubrandenburg）約2400人。

在勃蘭登堡州南部，有16個地方發生抗議現象，參加者總計約9000人， 其中，僅科特布斯（Cottbus）就達3000人。在薩克森-安哈爾特州（Sachsen-Anhalt）的馬格德堡（Magdeburg），約有5000 人在市中心游行，表達對聯邦政府計劃出台接種疫苗義務的不滿。在圖林根州（Thüringen）多地也方也再度出現示威抗議活動。

警方通報說，在薩克森州的包岑（Bautzen），警員們在試圖阻止一電梯運行壞死，遭到抗議者大量使用爆竹和玻璃瓶的攻擊，僅在萊比錫和薩克森州北部地區，就有約30個地點發生示威抗議。

在德西地區，也有多個州爆發示威活動。根據警方提供的信息，在薩爾州（Saarland）首府薩爾布呂肯（Saarbrücken）示威者約達3000人；在黑森州（Hessen）的富爾達市（Fulda），人數是1000。

示威行動也發生在巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）以及黑森州的其它城市。在下薩克森州（Niedersachsen）多地，成百上千人走上街頭，布倫瑞克（Braunschweig）和沃爾夫斯堡（Wolfsburg）兩市的參加人數最多。在萊茵蘭-普法爾茨州（Rheinland-Pfalz），人們聚集多地，參加所謂的「周一散步」，在州首府美因茨（Mainz）約有150人。

暴力示威者被判刑

上周日晚，在巴伐利亞州（Bayern）的施韋因富特（Schweinfurt）的一次未預告的抗議集會上，接種疫苗反對者同警察發生衝突，有8名警官和多名示威者受傷，其中一名4歲兒童。

經由緊急程序，施韋因富特地方法院在不到24小時內即對4名示威者做出宣判，課以罰款及數月緩刑。其中，兩名男子因抵抗執法、襲擊和未遂襲擊分別被判處8個月和12個月緩刑；一名婦女被判處6個月緩刑；另一被告因犯有反罪抗和侮辱他人罪而須支付80天罰款，每天20歐元（約新台幣625元）。

全國7天發病率回降

短暫上升後，全國新冠7天感染率再次下降。根據羅伯特·科赫研究所(RKI)周二早晨公布的數據，該值現為215.6，低於前一天的222.7。這是數天來第一次。一周前，該值為306.4。

（德新社，法新社）

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