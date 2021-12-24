Omicron變異株來勢洶洶 德病毒學家：大陸是「最大擔憂」

「當然奧密克戎（Omicron）也會去中國。而那裡使用的疫苗在對抗這種變體時療效不佳。這是一個真正的風險，對於全球經濟來說也是如此」，這位德國柏林夏裡特醫院病毒學負責人在接受《南德意志報》採訪時如是說。

香港大學和香港中文大學醫學院的研究人員在一份最新聲明中表示，施打三劑中國科興疫苗並不能產生足夠的抗體水平以對抗奧密克戎變異株。而僅接受兩劑BNT/輝瑞的人，也需要再接種第三劑的加強針，才能達到足以對抗奧密克戎的抗體水平。研究分析顯示，BNT/輝瑞的疫苗相較之下更為有效，因為不論前兩劑是BNT/輝瑞疫苗或科興疫苗，只要第三劑再施打BNT/輝瑞疫苗，便能使人體產生足夠抵御奧密克戎的中和抗體。

生產科興疫苗的北京科興公司在本月15日曾指，打齊三針科興疫苗便能有效抵禦奧密克戎，但港大和中大的聯合研究卻未證實此說法。

中國12月13日檢出首宗奧密克戎（Omicron）感染者。官媒新華社報道稱，當時的那名無症狀感染者是12月9日入境。隨後天津市疾病預防控制中心針對該感染者進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心復核，均確認檢出新冠病毒奧密克戎變異株。

徹底清零 vs.動態清零

新冠疫情於2019年年底在中國武漢大面積爆發後，中國政府的對抗政策已經由徹底清零改為「動態清零」。也就是當出現本土病例時，通過綜合防控措施實現快速撲滅疫情的做法。如今距北京冬奧會開幕只剩6個星期。用主辦方自己的話說，在新冠疫情背景下舉辦，「防疫安全工作面臨巨大壓力和挑戰」。組委會專職副主席、秘書長韓子榮周四（12月23日）在中國國務院新聞辦公室組織的新聞會上表示，特別是奧密克戎等變異毒株的傳播給「全球疫情帶來了很大的不確定性」。

韓子榮說，冬奧塞時，將有大量不同國家和地區的涉奧人員來華，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件。因此，希望各利益相關方都能嚴格執行防疫規定，共同應對疫情挑戰，確保參賽各方安全。

這一呼籲是在多月以來中國又有一個千萬人口大都市實施封城後發出的。近日，當局依據「清零防疫」政策，在1300萬人口的西安實施禁足令。

德國或新推「1G」

當被問及德國是否需要封鎖時，德國知名病毒學家德羅斯滕向《南德意志報》表示，有必要等待並觀察 「現在開始執行並且已經進一步收緊的措施是否有效。」德羅斯滕認為，如果目前的接觸限制不能如願以償，可以考慮採取進一步些限制措施。比如只允許接種過加強針（Geboostert）的民眾自由活動，他把這個做法稱為「1G」。

針對奧密克戎究竟有多危險的問題。德羅斯滕指出，目前仍然不確定這個新冠變種病毒是否從一開始就不容易造成重症。他指出，最新來自南非、英國和蘇格蘭的研究結果表明，民眾的普遍抗體越強，奧密克戎病毒就越不太可能導致重症的出現。但這種關聯結果只是相對的，並不是絕對的。

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