憂Omicron疫情加劇 Meta、推特不參加2022年CES

臉書母公司Meta Platforms、推特和Pinterest今天不約而同表示，由於對Omicron變異株的擔憂加劇，他們不會派團出席下個月在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）。

這些社群媒體之前也未計劃在展會上舉行大型面對面聚會。

Meta表示：「鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的公衛問題不斷出現變化，出於對疫情的謹慎態度及對員工的關懷，我們不會親身參與CES。」

推特原先計劃讓部分員工參加小組討論，最後仍決定取消出席，並研究線上展覽的可能性。

Pinterest本來研擬要縮小銷售與合作夥伴團隊的會議區域，最終還是決定不參展。

CES向來是科技業年度盛事，吸引全球廠商和業界翹楚雲集，展示新趨勢與裝置，指引未來科技發展走向，過去曾吸引逾18萬人前來拉斯維加斯共襄盛舉。

主辦CES的美國消費科技協會（CTA）今天表示，2022年消費電子展將於明年1月5日正式開展，一直持續至8日，防疫措施包括與會者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合COVID-19篩檢等。

儘管如此，包括高通公司（Qualcomm）、索尼電子公司（Sony Electronics）和Alphabet旗下的谷歌公司（Google）和其專研自動駕駛技術的子公司Waymo等許多企業相繼表示，目前正在推動參展或舉行會議等計畫。美國汽車製造大廠通用汽車公司（GM）今天說，執行長巴拉（Mary Barra）仍打算1月5日親自出席，展示通用的Silverado電動皮卡車和討論公司策略。

此外，還有幾家公司早已計劃要舉辦線上演講，其中包括晶片製造商輝達（Nvidia），輝達將安排兩名高層以視訊方式發表主題演說。