憂Omicron疫情加劇 Meta、推特不參加2022年CES

中央社 / 紐約21日綜合外電報導

臉書母公司Meta Platforms、推特和Pinterest今天不約而同表示，由於對Omicron變異株的擔憂加劇，他們不會派團出席下個月在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）。

這些社群媒體之前也未計劃在展會上舉行大型面對面聚會。

Meta表示：「鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的公衛問題不斷出現變化，出於對疫情的謹慎態度及對員工的關懷，我們不會親身參與CES。」

推特原先計劃讓部分員工參加小組討論，最後仍決定取消出席，並研究線上展覽的可能性。

Pinterest本來研擬要縮小銷售與合作夥伴團隊的會議區域，最終還是決定不參展。

CES向來是科技業年度盛事，吸引全球廠商和業界翹楚雲集，展示新趨勢與裝置，指引未來科技發展走向，過去曾吸引逾18萬人前來拉斯維加斯共襄盛舉。

主辦CES的美國消費科技協會（CTA）今天表示，2022年消費電子展將於明年1月5日正式開展，一直持續至8日，防疫措施包括與會者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合COVID-19篩檢等。

儘管如此，包括高通公司（Qualcomm）、索尼電子公司（Sony Electronics）和Alphabet旗下的谷歌公司（Google）和其專研自動駕駛技術的子公司Waymo等許多企業相繼表示，目前正在推動參展或舉行會議等計畫。美國汽車製造大廠通用汽車公司（GM）今天說，執行長巴拉（Mary Barra）仍打算1月5日親自出席，展示通用的Silverado電動皮卡車和討論公司策略。

此外，還有幾家公司早已計劃要舉辦線上演講，其中包括晶片製造商輝達（Nvidia），輝達將安排兩名高層以視訊方式發表主題演說。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸企已跌出全球市值前十大 台積電排第十

三星官網透露Galaxy S21 FE實際價格 最快在CES 2022期間亮相

美國再質疑北京竊密 中國媒體譏「賊喊捉賊」

美政府支持Google與Meta「海纜連結台灣和菲律賓」

相關新聞

以色列又跑第一！宣布60歲以上接種第四劑疫苗

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）宣布，60歲以上人口與醫護人員將符合資格接種第四劑新冠疫苗，這是依循一...

耶誕禮物？拜登將分發「5億套新冠篩檢試劑」給民眾

美國總統拜登（Joe Biden）準備從下個月開始向美國人民發送5億套免費新冠篩檢試劑，並在美國面臨疫情再起之際派遣軍隊...

耶誕跨年將至 譚德塞：取消慶祝活動好過「生命被取消」

世界衛生組織秘書長（WHO）譚德塞20日警告，現有證據指出，Omicron變種病毒傳播明顯快過於Delta變種病毒，令已...

美Omicron病例占比 1周由1成變7成

美國廿日出現第一起因Omicron新冠變種病毒死亡案例，死者是一名未接種新冠疫苗的德州男子；聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）表...

防堵Omicron 美宣布援助國際5.8億美元

美國國務卿布林肯今天宣布，面對Omicron確診案例激增，美國將向國際組織提供5.8億美元（約新台幣161.5億元）額外...

Omicron成主流病毒 美決定三管齊下、暫不封城

Omicron成為美國主流病毒株之際，白宮高階官員表示，政府應對措施將包括免費分發5億套快篩試劑，若有必要將動員軍方醫護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。