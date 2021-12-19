Omicron殺出 人類將與變種病毒共存

Omicron 超強傳播能力，讓疾病專家改寫過去對新冠肺炎流感化的預測！Omicron 變種的出現讓專家認為，即使到了 2022，新冠肺炎仍無法被完全壓制，各地依然會有一定基數的新冠肺炎確診、住院與死亡數量，且人類仍必須為每一次變種出現備戰、積極應對。

Omicron 為何快速傳播？

華爾街日報指出，研究人員初步認為，Omicron 變種病毒的快速傳播與其較容易合併侵入人體呼吸細胞、進入人體後複製速度加快，以及具有較強的免疫逃脫能力等三大因素有關，因此目前 Omicron 正以極快的速度取代 Delta 變種等變異株，逐漸成為主流病毒。

世衛組織秘書長譚德塞最近表示，Omicron 的傳播速度前所未見。目前該變種造成的症狀雖以輕症為主，但科學家警告，症狀的嚴重程度還是要具體取決於各地民眾的免疫水平和人口分佈等因素，不能因為其症狀較為輕微，就輕忽其影響力。

基數確診持續存在

此外，鑑於 Omicron 變種的超強傳播力，路透社報導，約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病專家阿達莉亞認為，雖然很多人目前還無法接受，但未來會一直存在一個基線數量的新冠肺炎確診、住院和死亡人數。

新變種動搖了科學家對於 2022 結束疫情的信心，但流行病學家道迪認為，即使 Omicron 變種病毒具有一定的免疫逃脫能力，不過疫苗接種仍有其價值存在。希望未來至少讓新冠肺炎不再造成破壞性的疫情，而前美國疾管署主任弗里登說，人類仍須為每一次的變種做好應對準備。

紐約大學傳染病專家岡德則提到，尚未接種疫苗是讓部分地區的民眾較容易感染新變種的主因之一。舊金山加利福尼亞大學醫學系主任沃赫特進一步指出，未來不會再出現大規模疫情，但「在可預期的未來中，不同的族群和不同的地區將會出現不同疾病傳播樣態」。

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