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印度神童最新預言：Omicron是好兆頭 疫情2023年這月結束

香港01 / 布萊恩
印度14歲少年阿南德曾精準預言2020年出現疫情、戰爭、全球股市大跌，因此有著「神童」稱號。 圖／YouTube
印度14歲少年阿南德曾精準預言2020年出現疫情、戰爭、全球股市大跌，因此有著「神童」稱號。 圖／YouTube

近日新冠肺炎病毒新變異株Omicron肆虐，英國等地新冠肺炎確診個案都屢創新高，情況引起全球關注。不過印度神童阿南德（Abhigya Anand）於12月16日發布的最新影片中指出，重申2021年12月第二周開始，疫情可能會看到更大的浪潮，針對新冠肺炎疫情的措施肯定會出現，包括封城等，但他指Omicron的出現是好兆頭，更預言疫情會在約1年多後，即2023年5月後結束。但阿南德同時表示，會有針對新冠肺炎疫情的「不適當措施」發生。

至於疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」，並提出了3大解決方案。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影響片中指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足1年，又經歷580年來最長月食，更進入了這次「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星和冥王星都在其內，明言經濟肯定會在接下來的6個月內受到很大影響，特別是在2022年3月到4月間。

阿南德亦提到新冠肺炎疫情，重申2021年12月第二周開始，可能會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠。他又表示，針對新冠肺炎疫情的措施肯定會出現，包括封城等。

Omicron出現是好兆頭？

至於近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

對於自然災害及新冠疫情，阿南德強調要對每個行為有個交代，對受害者有交代，以及對上帝有個交代，因為人們正無知的摧毀上帝創造、污染地球、屠殺動物破壞生命，必須有同情心對待動物。阿南德續說，所有人應開始傳播善意、愛和幸福。

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

延伸閱讀：

加密貨幣爆破？印度神童預言未來半年經濟慘　2022年3類投資避險

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文章授權轉載自《香港01》

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