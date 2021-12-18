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Omicron持續在歐洲傳播 法國總理：擴散速度有如閃電

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
變種病毒Omicron持續在法國擴散。美聯社
變種病毒Omicron持續在法國擴散。美聯社

新冠變種病毒Omicron持續在全球擴散，法國總理卡斯泰（Jean Castex）警告，Omicron正以「閃電般」的速度傳播，明年初很可能成為法國的主要感染源。

BBC報導，卡斯泰發表談話後沒多久，法國對來自英國的旅客實施嚴格旅行限制。

英國是迄今為止受Omicron衝擊最嚴重的地區之一，17日回報近1.5萬例Omicron確診。德國同日則有近5萬例新確診，衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）強調，全國必須準備好應對從未有過的挑戰。

除了旅遊限制，法國還將縮短第二劑和第三劑疫苗之間的施打時間，並要求全面接種疫苗才能進入餐廳和搭乘長途大眾運輸工具。此外，所有官方的新年慶祝活動及煙火表演也都全數取消，明年還將宣布新措施督促民眾打疫苗，稱「數百萬法國人拒絕疫苗導致整個國家人民的性命陷入風險，這令人無法接受」。

法國總理卡斯泰向全民發表談話。法新社
法國總理卡斯泰向全民發表談話。法新社

新冠肺炎 COVID-19

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