Omicron持續在歐洲傳播 法國總理：擴散速度有如閃電

新冠變種病毒Omicron持續在全球擴散，法國總理卡斯泰（Jean Castex）警告，Omicron正以「閃電般」的速度傳播，明年初很可能成為法國的主要感染源。

BBC報導，卡斯泰發表談話後沒多久，法國對來自英國的旅客實施嚴格旅行限制。

英國是迄今為止受Omicron衝擊最嚴重的地區之一，17日回報近1.5萬例Omicron確診。德國同日則有近5萬例新確診，衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）強調，全國必須準備好應對從未有過的挑戰。