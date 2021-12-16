Omicron來勢凶猛 專家批德國政府防控不足

今年的聖誕節依然擺脫不了疫情的陰影。三位德國知名免疫學家表示，現在的問題已經不是Omicron是否會襲捲德國，而只是它何時會襲捲德國的問題。

弗萊堡大學免疫學家瑙曼-海菲林教授（Prof. Dr. Christoph Neumann-Haefelin）表示，Omicron也將在德國佔據上風，它會將取代當前肆虐德國的Delta變異株，並使感染人數急劇上升，完全有可能出現每日新增數十萬病例的場面。

專家們之所有對前景如此悲觀，是基於英國當前的疫情數據。目前，英國每隔兩到三天，感染人數就會遞增一倍。柏林洪堡大學物理學家布魯克曼教授（Prof. Dr. Dirk Brockmann）表示，Omicron的感染率比其他變異毒株要高出三到四倍。

英國專家的估算顯示，今年12月至明年4月，在採取保持社交距離、佩戴口罩以及關閉學校等防疫措施後，英國每天感染人數仍有可能會達到40萬至70萬，也就是總計將有兩千萬至三千四百萬英國人被感染，這相當於英國人口總數的一半。布魯克曼教授說：「除非發生奇跡，否則德國也將出現類似的疫情發展。」

政界必須立即採取果斷措施

布魯克曼教授表示，政界必須立即制定多種緊急方案，以應對可能出現的各類場景。「我們必須遏制疫情擴散的速度，以免造成更多的損失。」他同時也表示，完全制止疫情是不可能做到的。

研究人員們表示，必須大幅減少社交接觸和人口流動。布魯克曼認為，有必要採取類似於第一波疫情時的停擺措施，「但鑑於這一波疫情來勢凶猛，停擺措施必須要更加嚴厲。」

即便打了加強針 仍有可能被感染及感染他人

Omicron不僅比此前的變異毒株更具傳染性，而且它還能借助所謂免疫逃避繞過人體的防疫系統。也就是說，即便是打了兩針疫苗、甚至打了加強劑的人群也仍有可能被感染以及感染他人。

接受加強劑後，接種者的免疫力會提高大約70-75%，並減少發生重症的可能性。但法蘭克福大學病毒學家奇瑟克教授（Prof. Dr. Sandra Ciesek）仍表示：「這意味著，即便是打了加強劑，接種者也不應產生自己已經萬無一失的錯覺。」

德國各聯邦州衛生部長正在擬定一項計劃，規定已完成加強針疫苗注射者，今後無需在進行新冠檢測。奇瑟克教授認為，這一計劃完全脫離實際，是非常錯誤的。

她表示，動員未接種者去接種疫苗，當然仍舊是一項重要的工作。但現在才施打第一劑疫苗，對於防範Omicron已經為時過晚。「因為施打後需要數周時間，人體才會產生必要的免疫力，而Omicron傳播的速度則要快得多。」

Omicron危險性之高超乎很多人的想象

除此之外，奇瑟克還強調，不同於最初報導的是，Omicron的危險性可能並不遜色於Delta等變異毒株。來自英國和丹麥的初期數據顯示，Omicronn感染者的住院率同Delta變異株的情況基本類似。

南非有關Omicron感染者大多屬於輕症的報導，曾一度讓人產生這個新的變異毒株危害性有限的錯覺。而實際情況卻是，一些Omicron感染者也同樣需要送院治療，而且英國也已經有了第一批Omicron感染者的死亡病例。

奇瑟克表示，南非人口較為年輕，而且很多人都曾經感染過新冠病毒，因此南非的情況對歐洲基本上沒有借鑑意義。

醫療系統存在癱瘓風險

如果Omicron的確造成大量感染，德國醫療系統依然存在崩潰的風險。布魯克曼教授說，如果住院人數達到每天三千至五千，那麼整個醫療系統將不堪重負。

布魯克曼說，各大醫院現在就已經在全負荷運轉，根本無法接納如此多的病患，更何況屆時很有醫護人員可能也已經被感染。他表示，到時候會出現怎樣的連鎖反應，目前誰都無法預測。

有鑑於此，研究人員敦促政界盡快採取果斷措施。布魯克曼教授說，政界採取應對措施的時間已經所剩不多了。病毒學家奇瑟克則表示，她並不認為德國已做好必要准備，這令她非常擔憂。

當然，這一切描述的只是「最糟糕場景」。但三位研究人員都認為，單純期望Omicron不會造成更大損失，顯然是遠遠不夠的。弗萊堡大學免疫學家瑙曼-海菲林教授表示：「單純指望Omicron不會太危險，等於眼看著一場災難的到來。」

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