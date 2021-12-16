韓國疫情慘、日本躲過，關鍵竟在中小學生

為何接種率八成，還是躲不過新變種？！以「速度感」防疫被各界稱頌的韓國，近期突破性感染的重症率爆高，導致當地醫院無床可用，首爾竟有上千名確診者，只能在家苦等，到院前死亡悲劇頻傳。當地專家研究發現，比起韓國施打速度慢、完整接種率也較低的日本，這波卻控制良好。原來，兩國關鍵大不同，在於青少年施打率。

難以想像，曾在240天內火速達成七成完整接種、進度超前歐美，現在兩劑接種率已超越八成的韓國，只因新變種病毒來襲，防疫成果恐歸零。

據「Worldometer」網站12月13日最新數據，韓國當日新增確診數高達5817例、死亡則新增40例。當地醫院更鬧無床危機，導致人口最多的大城市首爾確診病患，有上千名現在只能在家苦等。

甚至傳出已有近30名確診者，因等不到入院就逝世。另據當地媒體數據，自11月以來，重症比例竟增2.4倍；死亡比例更大增6.3倍。

疫苗防線被破、50歲上民眾重症率偏高

當地衛生部官員，也於近期憂心表示，原本以為趕緊打了疫苗，至少可防重症。沒想到光是前波Delta一來，疫苗防線就被破：當地50歲以上的民眾，因突破性感染得到重症的比例，遠遠高於預期！

不幸的是，12月Omicron來襲，只讓當地疫情更加嚴峻。據《韓國前鋒報》（The Korea Herald）揭露，在12月1日，韓國就在仁川某處教會，首度發現3個Omicron病例。在12月7日更曾一天暴增三倍Omicron病例，從12例增加為36例。

也正因兩波變種病毒接連來襲，在12月初，首爾、仁川與京畿道附近的醫院，COVID19重症床位利用率就已高達91%，早已一床難求。

據推測，有可能是當初拚第一波施打的是高齡民眾，結果打得早，經過三、四個月後疫苗效力就已大幅消退。

反觀同樣遇上新變種病毒的日本，截自12月13日兩劑接種比例約77%、只是近八成，還不及韓國。當地每日新增確診數卻僅131例，且無人死亡。而自11月開始，日本每日新增死亡病例更長期維持在5以下，遠比韓國控制良好。

韓國多讓高齡民眾打AZ、日本卻拒打

據當地媒體《朝鮮日報》分析，韓國和日本防疫只有兩個關鍵差異，可能就是這裡出問題。

第一是韓國讓高齡者打AZ疫苗，日本堅持打其他類型；第二則是日本接種率雖不及韓國，但是日本12歲至19歲青少年接種率已達72%，遠高於韓國10多歲青少年約33%的比例。

為什麼這兩個作法不同，就造成如此大差異？

原來，病毒向沒有施打疫苗的群眾擴散，本就是合理狀況。而這些多處於中小學階段的青少年，因為體質相對強健，即便感染頂多輕症、無症狀更常見。問題是他們仍會散播病毒到他處。

加上青少年學生天天上學，容易造成群聚，在回家或外出後又會導致病毒散播，以致讓最早一波多施打AZ的高齡民眾，反而因疫苗效力下降，不幸遭受感染並得上重症。

《朝鮮日報》評論委員金珉彻疾呼，這其實是韓國政府當初失策，只因為父母抗議擔心疫苗副作用，就改口指出給青少年施打疫苗的好處較少，就請家長自行考慮。而原擬要在明年啟動學生需有疫苗通行證、才能放行進補習班等措施，也考量民意暫緩，結果就此鑄成大錯。最後衝擊讓全體國民承擔。

原擬要在明年（2022年）啟動學生需有疫苗通行證、才能放行進補習班等措施，也考量到民意可能反彈而暫緩，就此鑄成大錯。最後新變種病毒長驅而入，衝擊結果由全體國民承擔。

AZ、BNT面對新變種，效力都降

此外，哪種疫苗最對付不了Omicron與Delta等新變種？根據《BBC》指出，英國健康安全局（UK Health Security Agency）近期研究581個病例發現，AZ與BNT疫苗在面對Omicron與Delta變種病毒時，效力都有明顯下降的趨勢。至於莫德納疫苗，因為樣本數仍不夠多，還不能斷定。

所以，韓國的疫苗防線被破，也許只是因為施打得相對早，不一定是疫苗種類的關係。

無論如何，現在韓國政府正緊急亡羊補牢，除改而呼籲青少年仍應該及早施打疫苗，並已讓當地民眾盡速追加第三劑。

而接種率仍遠不及韓國或日本的台灣，對於Omicron的來襲，需要有足夠的憂患意識。即便民眾接種了疫苗，還是不能掉以輕心，跨年或相關外出活動，沒有做好完善防護前，恐怕要適度減少。

值得注意的是，台灣日前也因擔憂副作用，已暫緩12～17歲青少年施打第二劑。能否全面施打真正有效且副作用低的疫苗，並及時啟動第三劑？也是未來必得面對的關鍵挑戰。

（作者／林士蕙 本文出自2021.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）