美國新冠肺炎死亡人數超過80萬 專家：實際數字恐更高

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據，美國新冠肺炎死亡人數已經越過80萬大關。美國總統拜登表示，這是一個「悲慘的里程碑」，呼籲向大流行瘟疫罹難者致哀。他說，「我深知，餐桌旁放一把空椅子意味著什麼，尤其是在聖誕節前後。」

拜登稱，他與每一個「遭受這一痛苦」的家庭感同身受。這位美國總統同時呼籲美國人接種疫苗並繼續採取戴口罩等其他預防措施。談及正在傳播的Omicron變異毒株，他指出，「面對新變種，身處冬季的我們必須繼續堅決共同抗擊這一病毒。」

「我們每個人都有認識的人死於新冠」

議員們在國會大廈台階前為大瘟疫罹難者默哀一分鐘。 參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在簡短致辭時說，「我們每個人都有認識人死於這一疾病」。

約翰斯·霍普金斯大學相關網頁每日更新，其數據通常略高於官方數字。在個別情況下，數據也會向下修正。美國聯邦衛生當局——疾病控制和預防中心（CDC）報稱，截至本周二，全國新冠肺炎死亡人數約 79.6萬。

5000萬確診感染病例

截止本周一，美國確診新冠染疫病例總數越過5000萬大關。目前，該國日均新染疫數量約為12萬，幾乎完全來自Delta變異株，日均死亡人數約為1150 人。

儘管美國是最早實施大規模接種的國家之一，但接種率迄今落後於其他工業化國家。統計分析顯示，超過一半的死亡發生在2020年底首批疫苗獲得批准之後，未接種疫苗者首當其衝。目前，該國處於第五波疫情。鑑於出現Omicron新變種，專家預計，染疫者數量將繼續增加。

全球範圍至少530萬人死亡

就絕對值而言，3.3億人口的美國是全球疫情最嚴重國家，其死亡人數超過任何其他國家。巴西目前以60萬之數列全球第二，其後為印度（近50萬）。另據官方提供的數字，墨西哥和俄羅斯各有約30萬人死亡。不過，不少專家認為，所有國家未報告的病例數都要更高，因為許多死亡和新冠感染根本就沒有報告當局。

根據法新社基於各種官方消息來源編製的表格，自2019年底以來，新冠大流行瘟疫在全球範圍已導致至少530萬人喪生。世界衛生組織稱，實際數字可能是此數的兩到三倍。

（德新社，法新社）

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