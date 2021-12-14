奧密克戎：中國首例天津檢出 英國首起死亡個案

中國檢出首宗奧密克戎(Omicron)感染者，目前於定點醫院隔離治療，新華社報導稱，這是中國內地首次發現新冠病毒奧密克戎變異株。

該報導稱，該無症狀感染者是12月9日入境，據新華社報導，天津市疾病預防控制中心針對該感染者進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心復核，均確認檢出新冠病毒奧密克戎變異株。

國務院聯防聯控機制綜合組社區防控專家、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩向《北京日報》表示，對奧密克戎變異株首次在天津入境人員中檢出表示不太意外，並指「武漢疫情後的本土聚集性疫情幾乎都由境外輸入引起」。

吳浩指出，新冠病毒變異是一種常態，並稱中國的「動態清零」策略是與新冠病毒進行長期作戰的准備，他說：「發現一起疫情就撲滅一起疫情，可以最大程度減少疫情對經濟和生活的影響。」同時提醒，對個人而言，全面提升健康素養也很關鍵。

中國引以為傲的「清零」策略需要巨大的社會成本也造成傷害，像是雲南邊城瑞麗，近幾個月接連經歷了三次封城加上全民檢測，當地經濟的很多領域瀕臨崩潰。香港大學教授管軼11月時曾經對中國的防疫策略提出了質疑，認為不應該每次出現疫情就立即全民檢測，或在沒有充分數據證明效力的時候就大規模施打新冠疫苗加強針。

不過，在疫情爆發後的第一年，中國的確有效地遏制了新冠病毒在國內的傳播，疫情相較歐美國家緩和許多。最近，浙江省疫情增長明顯，根據中國國家衛健委統計，12月13日中國新增本土確診病例51例，其中有44例在浙江。

首例奧密克戎死亡病例

世衛組織表示，奧密克戎變異株已擴散至60幾個國家和地區，對全球有「非常高」的風險，並稱初步證據表明奧密克戎可能會削弱疫苗效力，但較不易引發重症。

世衛組織指出，有初步跡象表明，接種過疫苗的人和感染過新冠肺炎的人無法建立起足夠的抗體來對抗奧密克戎變異株，也因此導致奧密克戎的高傳播率。

路透社報導，英國首相約翰遜周一（13日）表示，英國至少有一名奧密克戎感染者死亡，這也是全球首例已知奧密克戎感染者死亡病例。

約翰遜訪問倫敦的一間疫苗接種中心時告訴記者，「有人說奧密克戎是較溫和版本的病毒，我們應把這種說法放一旁，並意識到它在人群中加速傳播。」他呼籲全面接種加強劑疫苗，以防止醫療資源崩潰。

而當被媒體多次問及是否可以排除在聖誕節前在英格蘭實施更嚴格的限制時，約翰遜猶豫了一下，並未給出直接答案。英國11月27日發現第一例奧密克戎感染者，隨後采取嚴格限制措施，並提前開放接種第三針疫苗。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則指出，奧密克戎正在以「驚人的速度」傳播，目前該變異株現在佔倫敦感染病例的40%。

（路透社、北京日報、新華社等）

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