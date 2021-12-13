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研究：兩劑AZ或BNT疫苗對Omicron病毒的抗體濃度不足

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
研究發現，接種兩劑BNT或AZ疫苗對Omicron病毒的抗體濃度不足。路透
研究發現，接種兩劑BNT或AZ疫苗對Omicron病毒的抗體濃度不足。路透

英國牛津大學科學家13日公布研究表示，接種兩劑輝瑞／BNT或阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗的民眾，在面對Omicron新冠變異株時，所產生的抗體水準較少，未能引發足以對抗Omicron病毒的中和抗體，顯示已接種兩劑疫苗、或已感染新冠病毒並康復者，仍有感染Omicron病毒的風險。

路透報導，牛津大學公布尚未經同儕審查的大規模研究，分析已接種兩劑BNT或AZ疫苗者的血液樣本，發現在面對Omicron變異株時，血液內的中和抗體大幅下滑。這想研究也檢視了以不同間隔時間混打疫苗，對新冠肺炎免疫力的影響。

在這項研究成果發布前一天，英國首相強生才示警，兩劑疫苗不足以對Omicron病毒產生足夠保護力。英國政府上周也說，民眾須施打追加劑，可使對抗Omicron病毒的保護力提高至70%-75%。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 BNT Omicron

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