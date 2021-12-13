預防下波變種 英：加速施打第三劑

「現實情況是，兩劑疫苗根本不足以預防新變種Omicron！」英國首相強森於12日表示，為了防範下一波新變種Omicron的疫情，將為18歲以上的民眾提供第三劑疫苗，預計在明年一月前完成全民接種。世界衛生組織也指出，Omicron將削弱疫苗抵抗感染與擴散的效力。

英國加速第三劑

《半島電視台》報導，英國首相強森於12日表示，英國將面臨新一波的新變種Omicron浪潮，為了應對疫情的「緊急狀況」加強提供疫苗供給，將持續向18歲以上的民眾提供第三劑疫苗。

強森說，「施打第三劑、加強劑，都可以提高我們的保護水平。」他將疫苗接種形容為「國家使命」，而相關措施包括臨時疫苗接種中心、醫院不週休等政策。英國科學家認為，現有疫苗在預防感染的能力在面對新變種 Omicron 仍有限，但初步數據顯示，在第三劑疫苗接種後，有效性能提高到 70% 至 75%。

英國公衛顧問於12日表示，公共衛生風險評估將從第三級升級到第四級。這背後的涵義為「病毒傳播能力極強，醫療服務正面臨巨大且仍然上升的壓力。」英國官員指出，Omicron傳播速度比Delta更快，可能成為英國主流的變異株。

Omicron傳播力強

《法新社》表示，Omicron已擴散至63國，並且這個變異株在南非與英國蔓延較快。雖然Omicron傳播的速度更快，且根據初步證據顯示，Omicron將削弱疫苗抵抗感染與擴散的效力，並警告說，「在已經出現社區感染的地方，Omicron確診數目可能會超過Delta。」

然而目前世界感染Omicron案例重症狀況較少，美國醫療顧問福奇表示，「因為查看南非追蹤的確診案例時，可以發現感染人數與住院人數的比率相較Delta確診來得低。」但世衛組織表示，數據仍不足以確定該變異的臨床嚴重程度。

【更多精采內容，詳見 】