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強制打疫苗引抗議 WHO籲當最後手段

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
WHO 強調，強制疫苗接種是最後手段，各國應以鼓勵接種措施為優先。（網路截圖）
WHO 強調，強制疫苗接種是最後手段，各國應以鼓勵接種措施為優先。（網路截圖）

各國因應疫情，紛紛強制要求民眾施打疫苗，否則可能面臨罰款、強迫放無薪假或出入的限制，以致引爆各地民眾抗議，世界衛生組織歐洲主任克魯格因此呼籲，「疫苗強制接種是最後手段」，除非所有提高疫苗接種的可行方案都已經用盡，否則希望各國不要強制人民。

打疫苗或是放無薪假

路透社報導指出，許多國家因為新冠肺炎疫情壓境、國內的疫苗打氣低迷，紛紛祭出疫苗強制接種措施，其中印尼、密克羅尼西亞、土庫曼強制要求所有成年人接種新冠疫苗，加拿大、埃及、斐濟等則針對公部門要求，未接種疫苗者一律強制放無薪假。

此外，多國開始施行「疫苗通行證」，如丹麥擬立法強制各大工作場所需使用電子疫苗通行證、義大利則強致所有勞工使用通行證，或是提供檢驗陰性證明，否則也將被迫放無薪假，若違規工作則將面臨罰款。

WHO：強制接種是最後手段

隨著 Omicron 變種病毒壓境，各國的疫苗通行證措施也開始收緊，導致民眾激烈反彈。BBC 日前報導指出，比利時首都布魯塞爾因阻止未接種疫苗者進入餐廳或酒吧等場所，導致民眾上街頭抗議；荷蘭第二大城鹿特丹的抗議事件則演變成暴力衝突，奧地利、克羅埃西亞和義大利也有數千名示威者上街頭。

對於各國的激烈措施，路透社報導指出，克魯格強調，強制接種新冠疫苗應是各國「絕對的最後手段」，除非所有提高疫苗接種率的可行方案都已用盡，否則不應該貿然採用。

此外，他強調，或許有些國家的民眾可以接受疫苗強制接種措施，但不代表其他國家可以以此為藉口、強行推動接種令，相關作為應考量各國的具體情況，並依照民眾對政府的信心進行調整。

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新冠肺炎 COVID-19

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