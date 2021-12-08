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Omicron出現隱形版本 PCR驗不出！

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
Omicron 變種病毒的隱形版本可能成為各國的追蹤死角。（網路截圖）
Omicron 變種病毒的隱形版本可能成為各國的追蹤死角。（網路截圖）

新冠肺炎 Omicron 變種病毒出現傳統 PCR 難以判別的「隱形版本」！研究人員指出，該一隱形變種與 Omicron 極為相似，但因為缺少部分變異，很可能不被辨識為 Omicron 變種病毒，且目前南非、澳洲、加拿大已出現此類變種，很可能成為公共衛生監測的破口。

隱形版變種恐釀破口

世界衛生組織與多個研究機構都警告，Omicron 變種病毒比以往的其他變種都更具有傳染力，各國也因此嚴陣以待。但衛報指出，研究人員已經確定發現 Omicron 的「隱形」版本，恐使用 PCR 測試無法將其與其他變種區分開來、有可能因此成為傳播追蹤的破口。

此外，研究人員指出，目前已知新形 Omicron 變種在基因組成上與典型的 Omicron 變種略有不同，因此在症狀表現、感染能力上可能有所差異。一位研究人員表示，BA.1 和 BA.2 等兩種 Omicron 變種的譜系「令人擔憂」，恐成為各國公共衛生監測的一大難題。

定序差異讓變種崛起

金融時報分析指出，最原始的 Omicron 變種帶有「S 基因」，所以通過一般 PCR 檢驗就可以識別出來，然而部分非典型的 Omicron 變種分支則不具有 S 基因，雖在檢驗上仍會顯示病患是新冠肺炎感染者，但除非使用全基因組定序，否則很容易遺漏掉 Omicron 確診案例，使得病例更難追蹤。

不列顛哥倫比亞大學進化生物學教授奧托認為，此一基因差異對於 Omicron 變種在南非崛起至關重要。且專家也因此認為，Omicron 變種病毒的感染者可能遠比目前所知的還要更多。

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