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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

專家擔憂下一個病毒 籲記取防疫經驗

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

「新冠病毒不會是最後一個威脅人類生存的病毒！」AZ疫苗製作者之一吉爾伯特提到，謹記教訓才能更好面對下一種病毒肆虐的狀況。世界衛生組織已成立專家小組，持續研究彙整各地應對疫情的方式，並呼籲每年100億美元的研究資金。此外，因為貧富差距而出現防疫落差，導致新冠肺炎變種仍在非洲地區肆虐，就已成為一個未來相當好的借鏡。

下個病毒更致命

《半島電視台》報導，牛津大學疫苗學教授吉爾伯特呼籲，大眾將從此次新冠肺炎經驗中學習教訓，因為「下一個病毒爆發可能有更高的傳染率與死亡率。」並指出新冠肺炎並不是最後一個威脅我們生存的病毒，只要謹記教訓才能更好面對下一種病毒肆虐的狀況。

新冠肺炎自第一起案例出現以來，人類已經對抗此病毒長達兩年之久，且耗費了以兆為單位的經費，造成全球至少2億人確診、且超過500萬人死亡，而新變種的出現始終讓提心吊膽。

而針對新冠肺炎持續變種的狀況，吉爾伯特則表示，「還不能為 Omicron 變異株帶來的影響下定論」。但她也警告說，Omicron 異變的刺突蛋白會增加病毒傳播力，而且其它變化也意味著過去疫苗可能在防堵新變種上力有未逮。

防疫差距成為經驗

衛生專家說，試圖對抗新冠肺炎的努力相當不均衡，尤其是貧國與富國在防疫、取得疫苗的難易度都有很大差異。《紐約時報》統計，現在世界平均每人都至少接種一劑疫苗，但許多非洲國家的第一劑覆蓋率還不到20%，同時這也是新變種病毒疫情最嚴重的地區。

《經濟學人》曾分析指出，無法「疫苗普及化」不僅是生產端的問題，更包括醫療品質、運輸成本等問題，如某些國家的醫療基礎設施不足，且缺乏訓練有素的工作人員；幅員遼闊的國家無法將疫苗推送至偏遠地區。

吉爾伯特也呼籲，「在這次經驗中的知識與進步不能忘記」。同時，世界衛生組織已成立專家小組，旨在審查各地處理新冠肺炎的方式，並呼籲通過一項新條款，提供永久性的資金補助，提高調查傳染疾病的能力，如每年至少為新冠肺炎準備100億美元的資金。

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