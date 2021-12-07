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英國Omicron病例累計336例！衛生大臣：已進入社區傳染

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國多處出現Omicron變異株社區傳染。歐新社
英國多處出現Omicron變異株社區傳染。歐新社

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）證實，全國多處出現Omicron變異株社區傳染，目前總計有336起Omicron病例。

BBC報導，賈維德表示，全英國6日新增90例Omicron病例，累計336例，其中261例在英格蘭、71例在蘇格蘭、4例在威爾斯，北愛爾蘭則尚無Omicron確診病例，據他所知這些患者都沒有住院。

賈維德指出，目前對於Omicron變種病毒是否會導致重症和疫苗效用等尚無完整了解，因此自從Omicron入侵英國以來，政府已重新實施大眾交通運輸和商場戴口罩的規定，同時也計畫擴大疫苗接種的範圍。

賈維德說，目前正在招募1萬名疫苗施打人員，此外還會在英格蘭部署350名軍人、蘇格蘭100名軍人來協助疫苗加強劑的接種。

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