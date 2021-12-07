百貨賣場打疫苗送抽獎，其他國家送得更誇張

配合政府提昇疫苗打氣，全台全聯174個據點緊急規劃設立接種站，讓民眾隨到隨打，蘇揆更指出為了提高民眾的接種意願，不排除舉辦抽獎。打疫苗送贈品已是全球常態，世界各國為了拉高疫苗接種的覆蓋率，無所不用其極，汽車、獎學金，甚至是牛，都成了鼓勵民眾施打疫苗的誘因。

為了增加施打新冠肺炎疫苗覆蓋率，提升集體免疫保護力，美國紐澤西州提供免費啤酒；紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo）提供美國職棒大聯盟紐約大都會（Mets）和紐約洋基（Yankees）隊的免費比賽門票，西維吉尼亞州則提供100美元的儲蓄國債（savings bonds）。

美國現金抽獎、獎學金、俱樂部免費酒水

紐約州之後更加碼宣布舉辦「打疫苗送刮刮樂」活動，從5月24日至5月28日，只要到十個指定地點接種疫苗的成年人，都將有資格獲得一張紐約州超級百萬樂透，最高有機會抽中500萬美元（約台幣1億3847萬3400元），中獎機率高達1／9，吸引不少民眾樂於挽起袖子接種疫苗。

美國馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）則是跟進宣布，所有接種新冠疫苗的成年人將有資格參加「疫苗樂透」，抽獎從5月25日開始，持續40天，中獎者每人可獲4萬元現金（約合新台幣110萬7800元），7月4日國慶日當天的獎金則加碼到40萬元（約合新台幣1107萬7900元），已接種者都可以自動排入抽獎系統。

美國俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）也宣布，從5月26日開始，連續五週每週都會抽出五名完成疫苗接種的民眾，可獲得100萬美元（約合新台幣2769萬4700元）的獎金，在樂透抽獎宣布後的兩天，俄亥俄州當時衝出一波疫苗接種的高峰（過去三週增加28％）。

現金抽獎之外，美國各州為了鼓勵年輕學子也接種疫苗，州政府配合大學也祭出了獎學金，盼能提高學生族群的施打比例。

例如，俄亥俄州針對12歲至17歲的居民，推出只要附上疫苗接種證明，即可參加包括食宿、學費和書籍在內的四年全額獎學金抽獎，獲准進入任何俄亥俄州的州立大學就讀。

紐約州也不落人後，為了鼓勵5歲至11歲的兒童接種疫苗，新任紐約州長霍楚（Kathy Hochul）11月9日宣布推出「接種，教育，畢業」（Vaccinate, Educate, Graduate）抽獎活動，凡抽中者即可獲紐約公立大學或學院的全額獎學金。

5至11歲紐約兒童的父母或監護人只要在12月19日前接種第一劑疫苗，都可以參加這項獎勵計畫，讓他們的孩子有機會獲得任何2年甚或4年制紐約州立大學或紐約市立大學的全額獎學金。

除了對於普通民眾的訴求，美國知名情色大亨弗林特（Larry Flynt）日前更突發奇想，宣布在內華達州所屬的脫衣舞俱樂部設置合法疫苗接種站，並請來俱樂部的當家花旦脫衣舞孃哈姆娜（JoJo Hamner）示範接種。

在11月21日開打當天，就吸引了百餘人前往接種，另外，俱樂部更主動聯絡當地政府，願意讓出示疫苗接種證明的民眾，可以帶5個朋友免費入場，同時提供免費酒水，外加跟脫衣舞孃互動的機會。

俄羅斯送汽車，泰國送一頭牛

俄羅斯為了提高疫苗接種率也舉行現金抽獎。

首都莫斯科市市長沙比亞尼（Sergei Sobyanin）6月初宣布，凡在6月14日至7月11日之間完成施打新冠肺炎疫苗第一劑的莫斯科成年市民，都可以參加抽獎，最大獎是一部價值100萬盧布（約合新台幣38萬3000元）的汽車，抽獎活動持續5週。

除了現金、獎學金之外，還有什麼獎品呢？泰國清邁選擇「送你一頭牛」。

由於泰國疫情持續升溫，為了提高疫苗施打意願，清邁的湄曾縣推出「施打疫苗抽一頭牛」，活動持續24週，每週送出一頭價值約台幣8906元的牛隻，果然吸引民眾熱情響應，短短幾天，疫苗接種人數從幾百人激增到幾千人。

澳洲抽現金，幸運兒一夕致富

南半球的澳洲歷經多次封城，疫情也是居高不下，澳洲企業為了擴大疫苗接種的覆蓋率，紛紛發起抽獎活動，其中由百萬澳元疫苗聯盟（Million Dollar Vax Alliance）所舉辦的「百萬澳元疫苗」抽獎活動，盼能讓澳洲新冠疫苗的接種率達到80％以上。

25歲的喬安妮．朱（Joanne Zhu）11月9日成為了「百萬澳元疫苗」抽獎活動的幸運兒，獨自抱走了100萬澳幣（約合新台幣1965萬7700元）的首獎獎金，一夕致富。

日本為刺激年輕族群接種新冠疫苗，各地方政府紛紛推出抽獎活動，獎品從餐券到汽車不等。

其中，愛知縣準備了每人1萬日圓（約合新台幣2452元）的餐券共2萬份，10月底前完成接種兩劑疫苗的20歲至39歲民眾都有資格參與，餐券在愛知縣內的店鋪都可以使用。

群馬縣則在抽獎活動中準備了縣內住宿券和汽車的獎勵，橫須賀市則與各大商場合作，市民出示接種證明卡就可以享有打折優惠，日本靜岡縣則提供搭乘計程車2000日圓（約合新台幣507元）的打折優惠；日本埼玉市宮代町（Miyashiro）也推出2000日圓（約新台幣507元）購物折價優惠。

東京都也正在開發應用程式，根據疫苗接種記錄在購物時享受打折等優惠，東京都的千代田區則與藥廠合作，民眾接種可以獲得痱子粉、飲料等獎品。

綜觀上述各國的疫苗施打獎勵措施，目的都相同，就是希望有效阻止新冠肺炎病毒的蔓延，儘早戰勝疫情。台灣中央流行疫情指揮中心會不會比照他國奇招致贈什麼好康呢？令人期待。

（作者／簡嘉宏 本文出自2021.12.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）