強制疫苗駁火 可早解封vs自主權

不接種疫苗要罰款、沒打疫苗沒工作等等強制性政策逐漸為世界採用，但面對此類政策，正反意見仍眾說紛紜！支持者說，高疫苗覆蓋率可降低重病風險，有助於鬆綁國際的管制措施，重新活絡經濟發展；但反對者則表示，個人身體自主權不容妥協。學者分析，民眾恐因強制政策而加深對疫苗的不信任。

強制接種否則開罰

《BBC》報導，自新冠肺炎首例爆發至今，全球民眾已經與新冠肺炎共處了兩年之久，而面對新冠肺炎持續變異的狀況，強制或半強制的疫苗接種政策成為許多國家尋求的解決之道。

《路透社》彙整各國強制措施指出，南太平洋島國密克羅尼西亞、印尼、哥斯大黎加等國都在今年祭出相當強硬的強制條款，要求所有成年人都需要接種疫苗，否則將面臨罰款等處罰。加拿大則於10月則表示，未接種官員將被迫放無薪假。英、法近期則是要求護理人員必須注射疫苗。

正方：可加速鬆綁管制

支持強制接種政策的強力理由之一為，醫學證據顯示，通過接種疫苗能夠有效降低重病的風險，同時也意味著更低的死亡率與醫療量能負擔。耶魯大學醫學史副教授施瓦茨指出，「過去已經有很多疫苗成功攻克疾病的例子，如天花，而且高度的疫苗覆蓋率，不僅保護個人，也能夠促進社區防疫。」

新冠肺炎開始盛行後，疫苗在許多緊急授權、資金挹注下也很快地被研發出來，但卻有一群人持續性拒絕施打疫苗。3日的數據資料指出，羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭與保加利亞四國完整接種率都不到40%。歐盟主席馮德萊恩表示，「現在是讓個別政府考慮強制接種疫苗的時候了。」

為了因應疫情肆虐的狀況，大多數政府都有疫情通行證、旅遊禁令與邊境管制等措施。支持的聲音表示，強制接種疫苗是解除各國封鎖循環的方式。實踐倫理領域研究員朱比特尼指出，封鎖政策不僅涉及個人自由問題，更涉及經濟、心理與身體健康等問題。

反方：關乎個人自由

世界各地反對疫苗的遊行不曾中斷，有時候關鍵反而不在於疫苗，而是無論政府的政策為何，都會引發一部分人的反對。而且反對者認為不注射疫苗是個人的自由，但開普敦大學法學教授鮑威爾則認為必須考量個人與公眾的權益說，「不想接種疫苗的身體自主權與其它人不願意受到感染的權力互相衝突。」

流行病學家布迪曼指出，「危機時期的強制性政策，有時倒是適得其反」。他認為許多政治角力糾葛於這個公衛議題中，並部分政黨運用疫苗反對派的聲音來獲取特定人群的選票。「當人們對於疫苗政策有誤解或有陰謀論的解讀時，強制接種的計畫可能只會加深他們的成見，並讓他們更加不相信政府。」他說。

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