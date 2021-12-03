德國全境將對未接種疫苗者實施限制

（德國之聲中文網）在同預定繼任者肖爾茨（Olaf Scholz ）及16 位州長緊急磋商後，默克爾總理通報了這一結果。

社交限制趨嚴

未接種疫苗者將在全國範圍受到嚴格社交限制。根據聯邦和州兩級政府聯席會議所做的決定，未接種者或未痊愈者將僅限於和家人或最多兩名來自另一個家庭的人在公共場合或私人場合接觸。14 歲以下少兒不計。另外，今年將再次禁止在除夕夜出售鞭炮和煙花、禁止在公共場所施放。

"全國團結行動"

默克爾稱，這是"全國團結行動"，對遏止疫情和緩解醫院負擔極其必要。

肖爾茨重申了要在聖誕節前實現施打3000萬劑疫苗的目標。他稱， "這是一個艱巨的後勤挑戰"。他呼籲，尚未接種的人們應該接種。他指出，對老年護理和診所員工應規定與其所從事職業相關的疫苗接種要求。這位社民黨籍政治家還表示，聯邦議院應投票表決是否實行疫苗接種義務。他強調，他本人認為， "聯邦議院應作出這樣的決定"。

根據聯席會議的決定，為遏制瘟疫， 未來也應允許牙醫、藥劑師和護士接種疫苗。為此，聯邦政府將大幅擴展授權人員範圍。

（德新社）

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