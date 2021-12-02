臉書：中國涉捏造「瑞士科學家」 宣傳新冠假信息

（德國之聲中文網）臉書及Instagram母公司Meta周三（12月1日）表示，一個與中國有關聯的虛假信息網絡使用了數百個社交媒體假賬號，來宣傳一項沒有根據的說法，即美國向科學家進行施壓，干預新冠疫情起源的調查，並把責任歸咎於中國。

Meta並未直接將這項陰謀論的傳播歸咎於中國政府，但該公司指出，中國國企的員工及中國官媒協助擴大了這一個具誤導性的說法，使其迅速成為中國國內的新聞頭條之一。

Meta在一份報告中寫道，這一個社交媒體宣傳行動目標是美國和英國的英語受眾以及台灣、香港和西藏的中文受眾。報告也強調，這項行動「基本上並不成功」。

這項宣傳行動始於今年7月。當時有一個名叫「威爾遜・愛德華茲」的臉書賬戶在創建10小時後上傳了一篇帖子，稱他被告知美國正試圖要詆毀與中國合作調查新冠疫情起源的世界衛生組織（WHO）的科學家。

威爾遜・愛德華茲稱自己為一名瑞士生物學家，而他指控美國的這篇帖子在幾小時內便被數以百計的其他賬戶按贊、轉發。Meta調查後發現，許多協助轉發的帳戶是假帳戶，有些是當天才創建的、有些假冒為西方人士、另外有一些則使用了偽造的個人照片。

Meta的全球威脅防御部門主任阿格拉諾維奇（David Agranovich）向路透社表示，他們發現這些帳戶最終與一些中國人士有連結，包含一間名叫四川無聲信息的科技公司的員工，以及一些與中國國企有關的人士——這些國企員工的臉書帳戶是首批轉發這則虛假信息的真實用戶。

在威爾遜・愛德華茲的帖子發布後的一周內，包含了《中國日報》及CGTN在內的眾多中國官方媒體，皆引用了其說法進行報道。對此，Meta在報告寫道：「這是我們第一次觀察到這種與國家企業員工進行協調動員的行動。」

Meta下架超600個相關帳戶

這項行動也引起了瑞士政府的關注。今年8月，瑞士當局宣布他們沒有任何名叫威爾遜・愛德華茲的生物學家的記錄，瑞士駐北京大使館並在推特上推文寫道：「如果你存在，我們想見見你！」

在此之後，幾家中國報紙刪除了有關評論以及引用威爾遜・愛德華茲說法的文章。

Meta也表示，臉書團隊也在8月刪除了威爾遜・愛德華茲的賬戶，此後又刪除了524個相關臉書賬戶、20個頁面、4個群組和86個Instagram賬戶。

美聯社報道，華盛頓無黨派智庫「保障民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）的信息操縱團隊負責人舍費爾（Bret Schafer）說，中國的虛假信息網絡一直都是雜亂無章的。

他指出，Meta發現的網絡顯示，與俄羅斯比起來，中國仍在研究他們的影響力作戰策略。他說，俄羅斯花了幾十年時間精心設計虛假信息活動，在網上影響著不知情的美國人，並且難以被察覺。

「我無法想象俄羅斯人會做這樣的事情，」舍費爾說，「中國做的事情還是比較馬虎的。他們只是憑空創造一個角色。」

被Meta點名的四川無聲公司沒有立即回應路透社的評論請求。中國外交部和中國的互聯網監管機構國家互聯網信息辦公室也沒有立即回應評論請求。

Meta指出，他們沒有發現四川無聲與中國政府之間有任何聯系。然根據四川無聲官方網站，該公司為一家網絡和信息安全公司，並為中國公安部的行動以及中國的國家互聯網應急中心提供網絡安全服務。

（路透社、美聯社）

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