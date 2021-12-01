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中國疫苗、資金助非洲 專家毀譽兩極

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

中國國家主席習近平於國際會議上宣布，將捐贈10億劑疫苗給非洲，並提供100億美元支援非洲出口，並建立經貿合作區！有專家質疑，此舉將使非洲陷入債務陷阱，並批評中非債務不透明的狀況；但也有研究指出，非洲當地人其實樂見中國的積極投資。

中國疫苗助非洲

《路透社》報導，第八屆中非合作論壇部長級會議於1日結束，習近平於會上表示，「中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供」，並派遣1千5百名醫療人員與公共衛生專家前往協助。

目前全球平均每100個人接種超過100劑疫苗，但非洲地區卻遠不及這個數字，如南非為例，每100人只接種42劑；萊索托每100人只接種不到30劑疫苗。

高利率成債務陷阱

除了疫苗外交之外，中國於非洲的投資也相當可觀。中國也承諾，將提供100億美元貿易融資支持非洲出口，並建設經貿合作區、中非工業園區。中國已在2020年於非洲投資了29.6億美元，並負責了當地30%的建築與基礎建設。

但中國貸款的利率平均高達4.2%，專家表示，中國的資助將使非洲國家背上難以償還的債務，如剛果目前最近達成的價值 60 億美元的交易，並質疑此交易將對剛果造成傷害。

《德國之聲》報導，相關研究人員指出，非洲對中國的債務中有一半是所謂的「隱性債務」，即不確定還款條件與狀況的貸款。約翰霍普金斯大學的中國非洲研究計劃 (CARI) 近期研究發現，贊比亞積欠中國公共和私人貸款機構的債務高達 66 億美元，幾乎是之前披露的數字的兩倍。缺乏透明度也使中國受到批評和懷疑。

但根據11月調查顯示，63%的非洲人都認為中國對他們的國家產生了積極與正向影響。加拿大圭爾夫大學兼職教授阿得昆勒表達懷疑說，「不認為中國是有目的地投資非洲國家，且中國也不樂見非洲國家落入債務陷阱中。」

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