德兩星少將領導抗疫指揮部 未來總理支持義務接種

（德國之聲中文網）據明鏡在線報導，即將成為總理的肖爾茨在聯邦和各州首腦會議上表示，他支持實施新冠疫苗普遍接種義務，如果要對此進行投票，他作為聯邦議院成員將投贊成票。他認為，新冠疫苗接種義務將在「每個人都有現實機會獲得兩劑接種後實施，「這應當可以在2月初辦到。」德國聯邦議院可以很快對此進行討論，並作出決定。

德國自民黨主席和既定下屆聯邦財政部長林德納 (Christian Lindner) 分別於上周日（11月28日）晚（在德國電視二台）和周一（在推特上）透露，聯邦新政府有意「盡快」組建新的抗疫危機指揮部，「由一名德軍將領負責」。

據《南德意志報》報導，這名軍人就是卡斯滕．布羅伊爾（Carsten Breuer）少將。自2018年起，布羅伊爾將軍是聯邦國防軍領土任務指揮部司令，負責軍隊與民間組織之間的合作。熟悉德國聯邦國防軍事務的專家表示，自爆發新冠肺炎疫情以來，尤其涉及聯邦國防軍不斷面對行政援助請求浪潮，現年56歲的布魯伊爾將軍「成績顯著」。

來自聯邦國防軍的支持

2020年初，為對國家抗疫提供支持，國防部長克朗普－卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在國防軍中成立了專項部隊。去夏，鑑於疫情出現虛假平靜，軍中要求解散該部隊的呼聲漸高。她不為所動，未予撤銷。德國聯邦國防軍中，少將銜配飾兩星。目前，有此軍銜的共有50名男士和1名女士。

值得注意的是，另一位少將被借用於抗疫戰已一年有餘。他是總參謀部57歲的軍醫霍爾特赫爾姆（Hans-Ulrich Holtherm），曾任位於烏爾姆（Ulm）的聯邦國防軍醫院醫務院長，自2020年3月起，領導當時新成立的聯邦衛生部「健康保護、健康安全、可持續性」部。聯邦衛生部長施潘周日晚在德廣聯電視節目上提到了這一點。本周一，在聯邦新聞發布會上，施潘部長的發言人也提及此事。由霍爾特赫爾姆領導的部門負責與其他聯邦部長協商後的每日疫情報告。

危機指揮部人員

任命軍人擔任危機指揮部負責人殊不尋常。即使在導致340人死亡的1962年北海沿岸風暴潮災難期間，聯邦國防軍雖也投入救災，但未參與危機指揮部核心。因此，聯邦國防軍事務專家將現在的相關任命稱為「公關噱頭」，懷疑危機指揮部負責人的指揮權是否能高於未來的國防部長。新國防部長將由下屆交通燈聯合執政聯盟中的社民黨人士出任。無論如何，過渡政府的發言人塞伯特（Steffen Seibert）已明確表態稱，抗疫新路線未來仍繼續由政界決定。

自民黨主席林德納周一強調指出，需要危機指揮部來負責後勤工作，以能盡快使疫苗接種戰成功。聯邦國防軍參與疫苗接種後勤支援工作已有一段時間。最初數月，疫苗儲存於軍隊設施，然後由軍隊分送。此間，民間企業亦參與其中。「抗擊新冠援助部隊」一度曾有2.5萬名官兵，2020年夏季時還有2000人，現在又回增至8000人。

任命一名將軍為危機指揮部負責人，無論如何都凸顯了抗疫戰的軍事色彩。2020年3月中旬，在歐洲大陸首次出現新冠死亡病例幾天後，法國總統馬克龍誓言要讓國家度過艱難時期。他以「我們處於戰爭中」這句話表達了局勢的嚴峻。此言完全符合這樣一個事實：尤其是在法國和西班牙等歐洲國家，第一波瘟疫高峰期時出現大量死亡，軍隊均一度或持續投入抗疫戰。

改變方針

在德國，新近的聯邦大選結果帶來權力更迭、政治方針變化。默克爾總理為首的黑紅大聯盟使用的、導致多次「停擺」的疫情全國緊急狀態工具業已結束，而未來的紅綠黃交通燈聯合政府尚未能採取具體行動。最重要的是，雖然各黨中不乏要求再度實施停擺措施的個人意見，但社民黨、綠黨和自民黨的未來聯合政府成員都無意這麼做。

新舊聯邦政府正式交接預定日期是12月8日。不過，人們對政治行動須等到這個日期之後，越來越惱火。有消息說，預定擔任新總理的社民黨籍的肖爾茨不日將和布羅伊爾將軍一起表態。由此，危機指揮部便可在新政府走馬上任之前舉行會議，甚至做出決定。

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