奧米克戎新冠變體令各國恐慌 世衛憂全球傳播

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圖／德國之聲中文網
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（德國之聲中文網）德國、法國、荷蘭、奧地利、葡萄牙、捷克--周末以來，越來越多歐洲國家確診了感染新冠病毒奧米克戎（Omicron）變體的病例。多個國家已禁止來自南部非洲的航班入境。

日本也再度收緊邊境控制。首相岸田文雄周一（11月29日）下午宣布「作為緊急預防措施，從11月30日0時起，以全世界為對象，禁止外國人入境日本。」

對這一新的病毒變異株，目前人們還知之甚少。世衛組織上周五將該奧米克戎毒株列為「引起憂慮」的病毒變體，周一又宣布，它在全球傳播的風險「很高」。

科學家在奧米克戎身上發現了大量變異，這意味著它的傳染性可能高於已知的其他變體。而該毒株在南非的傳播速度之快，也印證了研究者們的的擔心。歐盟疾控中心ECDC認為，奧米克戎在歐洲傳播的風險屬於「高到很高」。

奧米克戎、德爾塔，哪個更危險？

不過世衛組織證實，目前還沒有出現感染新變體病毒死亡的病例。南非醫學協會主席Angelique Coetzee對法新社表示，似乎有跡象表明，奧米克戎變體引起的症狀普遍不嚴重，她所接觸的病人都不需住院治療。

德國新冠病毒研究專家德羅斯滕（Christian Drosten）則認為，目前做出這樣的推測還為時過早。他在接受德國電視二台採訪時說，目前已知的病例不過一千多個，他們的病程發展還有待觀察。而南非的感染者以年輕人和已經感染過新冠病毒的人為主。

他還指出，奧米克戎在德國的傳播情況會怎樣，還難以判斷，因為德國的情況不同於南非「我們這裡很多人接種過疫苗，而不是已經感染過，這是不同的。」但他也認為，不能排除疫苗對新變體的保護力低於對已知變體的可能。

疫苗還有用嗎？

德羅斯滕認為，有理由相信現有疫苗對奧米克戎也有防護效力，尤其是能預防出現重症。所以「最好是打過疫苗，打過加強針就更好」。

但德國另一位傳染病學家烏爾裡西斯（Timo Ulrichs）則比較悲觀，他指出，較之最初的病毒株，奧米克戎出現大量的、明顯的變異，這有可能使之越過現有疫苗的免疫屏障。

與輝瑞開發第一款mRNA疫苗的德國生技公司BioNTech宣布，已開始研究其疫苗對奧米克戎的防護效力，結果將在兩周內出爐。在必要情況下，該公司將對疫苗進行升級。美國的莫德納公司已宣布，將推出針對奧米克戎的加強針。

（綜合報導）

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