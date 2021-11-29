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南非周末病例恐破萬 專家：Omicron恐能逃脫部分抗體

霸佔新冠疫苗終釀變種 富國自私恐反噬

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
近日Omicron變種病毒在南非的出現，恐要歸咎於富國霸佔新冠肺炎疫苗、導致窮國疫苗接種率遲遲無法提升的自私行為。美聯社
近日Omicron變種病毒在南非的出現，恐要歸咎於富國霸佔新冠肺炎疫苗、導致窮國疫苗接種率遲遲無法提升的自私行為。美聯社

近日Omicron變種病毒在南非的出現，恐要歸咎於富國霸佔新冠肺炎疫苗、導致窮國疫苗接種率遲遲無法提升的自私行為。南非學者怒批，富國在疫情爆發後，只知對疫情爆發國祭出旅遊禁令，不知伸出援手、協助控制疫情，令他們感到相當心寒。

疫苗不平等

CNN指出，富國在過去一段時間內大量囤積新冠疫苗，並多次重複購買超出需求的數量，寧可銷毀放置到過期的疫苗，也始終不願分享疫苗給窮國。WHO更多次譴責此種這種做法是「弄巧成拙」和「不道德」的；學界也多次警告，病毒在疫苗接種率低、傳播率高的情況下，發生變異的機率特別高，希望富國釋出疫苗。

然而，至今富國仍緊握疫苗資源，WHO的數據指出，低收入國家中，只有7.5%的人至少接種了一劑新冠疫苗；受Omicron變種旅遊禁令影響最嚴重的南非、波札那、津巴布韋、納米比亞、萊索托、史瓦帝尼、莫桑比克和馬拉威等八個國家中，首劑疫苗覆蓋率落在5.6%（馬拉威）到37%（波札那）不等。

不公平恐延長疫情

健康研究慈善機構Wellcome Trust的負責人法拉爾認為，較富裕的國家囤積超出實際需要的疫苗劑量是新變種病毒Omicron出現的原因之一，此一現象再次證明了公平分配疫苗與公衛資源的重要性。他強調，Omicron的出現也提醒世界，疫情還沒結束，而不公平的資源分配將延長疫情期間。

此外，WHO全球衛生籌資大使、前英國首相戈登·布朗更在衛報評論直言，新冠病毒在未受保護的人群中恣意傳播、產生變異，現在回頭威脅富國，是富國早該預料到的報應。

而南非夸祖魯-納塔爾大學傳染病專家萊塞爾斯憤怒指控，富國不只在疫苗分配上自私，在得知新變種出現後，「各國快速祭出旅遊禁令、而非協助非洲國家控制疫情」，自掃門前雪的行為令他感到「噁心且令人痛苦」。

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