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Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例
Omicron變異株持續入侵英國，蘇格蘭29日發現6例感染該變種病毒的病例，其中4例在拉納克郡，另2例在大格拉斯哥及克萊德地區。
蘇格蘭衛生局長尤薩夫說：「6個人現在被確定感染新變種病毒，這將是個令人擔憂的時刻。他們將獲得專家幫助與支持，蘇格蘭公衛部門將加強追蹤所有病例的接觸者。這將有助於確定病毒來源，以及他們近幾周接觸的人。」
尤薩夫表示，對於新變種病毒Omicron還有許多需要了解，在此之前必須保持謹慎，盡力將傳播風險降至最低。
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