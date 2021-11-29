快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
英國近日接連發現感染新變種病毒Omicron的病例。路透
英國近日接連發現感染新變種病毒Omicron的病例。路透

Omicron變異株持續入侵英國，蘇格蘭29日發現6例感染該變種病毒的病例，其中4例在拉納克郡，另2例在大格拉斯哥及克萊德地區。

蘇格蘭衛生局長尤薩夫說：「6個人現在被確定感染新變種病毒，這將是個令人擔憂的時刻。他們將獲得專家幫助與支持，蘇格蘭公衛部門將加強追蹤所有病例的接觸者。這將有助於確定病毒來源，以及他們近幾周接觸的人。」

尤薩夫表示，對於新變種病毒Omicron還有許多需要了解，在此之前必須保持謹慎，盡力將傳播風險降至最低。

新冠肺炎 COVID-19 蘇格蘭 Omicron變異株

延伸閱讀

8歲女童贏得「全英最亂房間」大獎 網酸：值得驕傲嗎？

經濟日報社論／聯合國氣候峰會給台灣的啟示

李奧納多參演「千萬別抬頭」 探討氣候危機

願景工程／邁向格拉斯哥協定 氣候峰會全紀錄

相關新聞

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

Omicron變異株持續入侵英國，蘇格蘭29日發現6例感染該變種病毒的病例，其中4例在拉納克郡，另2例在大格拉斯哥及克萊...

菲律賓開放旅客喊卡 3天內將接種900萬人

為對抗COVID-19新變異株Omicron，菲律賓政府今天推出雄心勃勃的計畫，盼在3天內替900萬人接種疫苗，同時暫時...

Omicron傳播力令人憂！阿聯開始為完整接種者打加強針

由於對新變種病毒Omicron傳播力日益感到憂心，阿拉伯聯合大公國已經擴大新冠疫苗加強針接種對象，開始為所有6個月前接種...

影／康復120天後 新冠病毒如何影響心率和睡眠？

一項新研究顯示，即使在康復120天後，仍然可以檢測到新冠病毒對於患者心率和睡眠的長期影響。對此，德國之聲記者霍夫曼（Frank Hofmann）採訪了專家布羅克曼（Dirk Brockmann）。

日本急封邊境堵Omicron 岸田文雄：一肩扛起所有批評

全球各地相繼傳出感染COVID-19新變異株Omicron確診病例，日本首相岸田文雄如臨大敵，今天宣布明天全面禁止外籍人...

納米比亞入境者確診染疫 日本調查是否Omicron

全球各國都在嚴防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron入侵，一名從非洲南部國家納米比亞入境日本的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。