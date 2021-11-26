南韓防疫鬆綁4週後措施喬不攏 文在寅29日親上陣盤點

韓國11月起放寬部分防疫措施至今近4週，在確診人數快速增加狀況下，各部會對後續強化防疫措施意見不一，總統府青瓦台今天表示，總統文在寅29日將親自主持檢討會議，決定後續措施。

韓國單日確診人數自10月底起持續增加，本週首次創下單日4000例紀錄後雖略為回降，但仍連續兩天都新增3900例以上，在疫情快速惡化情況下，防疫當局原訂今天上午開會決定應對措施。

韓聯社報導，各部會及業者在擴大要求出示防疫通行證範圍等強化防疫措施上意見難取得共識，因此決定延後公布相關措施。

青瓦台發言人朴炅美今天透過書面表示，文在寅29日將在青瓦台召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應對特別防疫檢討會議，盤點階段性恢復日常計畫4週來實施狀況、疫苗追加接種等醫療體系狀況，並討論後續對策。

國務總理金富謙、兼任企劃財政部長的副總理洪楠基、兼任教育部長的副總理俞銀惠、保健福祉部長權德喆、行政安全部長全海澈、食品醫藥品安全處長金剛立、疾病管理廳長鄭銀敬等相關部會首長都將與會。

金富謙在今天上午會議結束後，對是否可能緊急喊停恢復日常計畫的媒體提問表示，「很難打出『回頭』這張牌」，他說，現在可以採用的方式包括強化追加劑數接種，以及增加對未接種疫苗者的限制。

外界預期，當天會議後將宣布較現行規範更為嚴格的防疫措施，但預估不會再次限縮餐廳、酒店等營業場所營業時間，而是以擴大出示防疫通行證適用範圍因應。防疫通行證必須持有完全接種證明、PCR檢查陰性確認書等才能取得。

金富謙也說，目前正在考慮在未接種者確診，或確診病患拒絕移動安排時要求收取部分醫療費用。

截至今天凌晨零時，韓國累計43萬2901人確診，據防疫當局統計，確診者集中的首都圈地區內仍在等待病床安排的確診病例較前一天大增370例，共計達到1310例；截至25日下午5時，首都圈重症病床使用率達84.5%，全國重症病床使用率達72.8%，較前一天上升1.3個百分點。

仍在等待病床安排的確診者中，484例為70歲以上的高齡患者，患有高血壓、糖尿病等慢性病者則有826例。