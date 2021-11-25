快訊

第14輪混打「鍾愛莫德納」高於BNT 2.3倍 16輪規畫公布

日職／陽岱鋼確定離開巨人隊 經紀公司：明年動向再說明

新冠疫苗保護力衰退 各國紛打第三劑

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國、以色列案例證明第三劑疫苗接種有其必要性。美聯社
美國、以色列案例證明第三劑疫苗接種有其必要性。美聯社

以色列最近用數據證明新冠肺炎疫苗第三劑絕對必要，美國也呼籲民眾接種第三劑！此外，以國衛生官員強調，兩劑疫苗的保護力已有衰退的跡象，且防堵冬季疫情不能只靠疫苗，還需透過室內戴口罩、維持社交距離、限制室內活動人數、實施疫苗通行證與第三劑接種，才可能避免第五波疫情造成重大傷害。

第三劑有必要

以色列作為全世界疫苗接種效率數一數二高的國家，已於今年七月底起提供 60 歲以上的老年人第三劑疫苗接種，八月下旬再將第三劑施打範圍擴大到 16 歲以上的民眾，該國官員透過數據強調，第三劑的使用，使以色列得以控制 8、9月的潛在疫情。

此外，CNN報導指出，以色列衛生部的數據顯示，在過去一個月內，該國有超過 75% 的陽性病例未接種疫苗，而住院患者中，僅接種兩劑疫苗的 60 歲以上重症患者的比例，是接種三劑疫苗的患者的整整 5 倍。

疫苗、防疫需並重

針對第二劑疫苗保護力衰退的問題，美國國家衛生局局長弗契指出，從以色列的案例可發現，接種兩劑後，各年齡層都有保護力衰退的跡象，但老年人的疫苗保護力下降的跡象更為顯著，因此強調第三劑有其必要性，尤其目前歐洲地區正面臨冬季疫情反撲。

此外，華盛頓時報進一步提到，世界衛生組織再度警告，即使接種了疫苗也不能掉以輕心，歐洲、美國近期爆發的疫情就是實際的例子，而即將迎來感恩節假期的美國在過去一週，新增確診病例提高了10%、死亡人數提高10%、住院人數提高4%。

弗契因此強調，「絕大多數」已接種疫苗的美國人，都應該接種第三劑。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 疫情 疫苗 以色列

延伸閱讀

大安區某診所打錯疫苗 北市衛生局開罰5萬元

14輪混打「鍾愛莫德納」高於BNT2.3倍！ 16輪規畫公布

第14輪逾16.4萬人混打 AZ混莫德納占近7成

首創來市場打疫苗 新竹市施打站全升級室內

相關新聞

新變種病毒現蹤！攜帶「大量突變」且能逃避免疫系統

新冠疫情持續影響全球，科學家表示近期有種攜帶「極高數量突變」且能「逃避身體免疫」的新病毒株出現，可能會導致新一波的疾病浪...

新冠疫苗保護力衰退 各國紛打第三劑

以色列最近用數據證明新冠肺炎疫苗第三劑絕對必要，美國也呼籲民眾接種第三劑！此外，以國衛生官員強調，兩劑疫苗的保護力已有衰退的跡象...

東京調降醫療警戒為最低等級 將祭補助提振觀光

日本東京都疫情已穩定趨緩，東京都政府疫情監控會議繼調降感染狀況警戒等級後，今天也調降醫療提供體制警戒到最低等級；東京都政...

試用俄製鼻腔式COVID-19疫苗 普亭：沒不舒服

俄羅斯總統普亭今天表示，在施打COVID-19追加劑3天後，他又接受一種對抗新冠病毒的實驗性鼻腔式疫苗，且未出現任何不適...

即使接種疫苗 世衛：仍須防疫措施

歐陸正是此波疫情最大受災戶，上週報告顯示，新冠肺炎疫情確診與死亡個案有60%都發生在歐洲。

驚！南韓教會施行「戳眼治病」教徒群聚成疫情新震央

南韓24日通報單日新增確診4116例，創下疫情以來新高紀錄。路透報導，首爾南部一個施行「戳眼治病」的小型教會正成為最新疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。