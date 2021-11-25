新冠疫苗保護力衰退 各國紛打第三劑

以色列最近用數據證明新冠肺炎疫苗第三劑絕對必要，美國也呼籲民眾接種第三劑！此外，以國衛生官員強調，兩劑疫苗的保護力已有衰退的跡象，且防堵冬季疫情不能只靠疫苗，還需透過室內戴口罩、維持社交距離、限制室內活動人數、實施疫苗通行證與第三劑接種，才可能避免第五波疫情造成重大傷害。

第三劑有必要

以色列作為全世界疫苗接種效率數一數二高的國家，已於今年七月底起提供 60 歲以上的老年人第三劑疫苗接種，八月下旬再將第三劑施打範圍擴大到 16 歲以上的民眾，該國官員透過數據強調，第三劑的使用，使以色列得以控制 8、9月的潛在疫情。

此外，CNN報導指出，以色列衛生部的數據顯示，在過去一個月內，該國有超過 75% 的陽性病例未接種疫苗，而住院患者中，僅接種兩劑疫苗的 60 歲以上重症患者的比例，是接種三劑疫苗的患者的整整 5 倍。

疫苗、防疫需並重

針對第二劑疫苗保護力衰退的問題，美國國家衛生局局長弗契指出，從以色列的案例可發現，接種兩劑後，各年齡層都有保護力衰退的跡象，但老年人的疫苗保護力下降的跡象更為顯著，因此強調第三劑有其必要性，尤其目前歐洲地區正面臨冬季疫情反撲。

此外，華盛頓時報進一步提到，世界衛生組織再度警告，即使接種了疫苗也不能掉以輕心，歐洲、美國近期爆發的疫情就是實際的例子，而即將迎來感恩節假期的美國在過去一週，新增確診病例提高了10%、死亡人數提高10%、住院人數提高4%。

弗契因此強調，「絕大多數」已接種疫苗的美國人，都應該接種第三劑。

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