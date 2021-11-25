即使接種疫苗 世衛：仍須防疫措施

「許多已接種疫苗的人錯誤地認為，自己不需要採取任何防疫措施。」世界衛生組織秘書長譚德塞警告，疫苗原本能夠阻止60%的新冠肺炎傳播，但隨著Delta變種病毒的出現，此數據已降低至40%。而歐陸正是此波疫情最大受災戶，上週報告顯示，新冠肺炎疫情確診與死亡個案有60%都發生在歐洲。

小心「虛假安全感」

《半島電視台》報導，譚德塞24日於日內瓦的新聞發布會上表示，許多國家與社區已經出現接種疫苗者不需要採取預防措施的「虛假安全感」，並認為疫苗已經終結了新冠肺炎的流行。他強調，「疫苗雖然救人性命，但沒有辦法阻擋新冠肺炎繼續傳播。」

數據更指出，疫苗原本可有效阻止60%的新冠肺炎傳播，但在Delta變種病毒成為世界主流的新冠病毒後，此數據已降低至40%。譚德塞再次呼籲，戴口罩、保持安全社交距離與減少社交活動，依舊是遏止疫情的關鍵。

歐陸爆疫情危機

根據《衛報》報導，世界衛生組織區域主任克魯格提到，「新冠肺炎再次成為歐陸第一大死因」。最新數據顯示，歐洲上週出現超過240萬名確診病例，比前一週增加11%；上週全球新冠肺炎確診與死亡人數中有60%以上都發生於歐洲。克魯格呼籲，實施公共衛生措施、開發新的治療方法都是對抗疫情的方向，強制接種將會是最後一道防線。

譚德塞盼新冠肺炎疫情治療方式，如疫苗、口服藥等，能得到知識產權豁免。並希望下週於世界貿易組織的高峰會議上針對此提案進行討論，目前已經得到100多個國家的支持。他樂觀的表示，「各國肯定會因疫情威脅，而達成具有約束力的共同協議。」

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